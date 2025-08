Faturamento do setor mineral do Brasil sobe 7,5% no 1º semestre, diz Ibram

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O faturamento do setor mineral alcançou R$139,2 bilhões de reais no primeiro semestre, um avanço de 7,5% ante igual período do ano anterior, mostraram nesta terça-feira dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que representa as mineradoras no Brasil.

As exportações do segmento somaram 192,5 milhões de toneladas entre janeiro e junho, alta de 3,7% em relação ao mesmo intervalo de 2024. Já a receita com os embarques somou US$20,1 bilhões, queda de 6,5%, disse o Ibram.

As vendas externas de minério de ferro, por sua vez, alcançaram 185,9 milhões de toneladas no primeiro semestre, avanço de 3,8% na mesma comparação, segundo o Ibram, que representa empresas como Vale, Gerdau, ArcelorMittal e Mosaic.

(Por Marta Nogueira; edição de Roberto Samora)