Forças Armadas não romperam com Lula nem se alinharam aos EUA e a Trump

É falso que as Forças Armadas do Brasil romperam com o presidente Lula e se alinharam ao governo de Donald Trump, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

Os posts enganosos se baseiam na chegada de dois aviões com militares norte-americanos em Campo Grande (MS), o que sinalizaria uma suposta aproximação entre o Exército brasileiro e dos EUA, algo semelhante ao ocorrido no golpe militar de 1964.

Na verdade, o desembarque faz parte de um exercício militar previamente programado chamado Exercício Operacional (EXOP) Tápio, que já ocorreu durante o governo Lula e conta com a participação de soldados estrangeiros.

O que diz o post

A publicação traz a seguinte mensagem: "Exército brasileiro faz acordo com exército americano. Parceria parecida com a de 196... Trump sinaliza tropa". Há uma imagem de Trump sorridente e outra de Lula de cabeça baixa e de olhos fechados, sugerindo uma derrota do petista para o republicano. Entre eles, há uma foto de militares dos EUA e do Brasil se cumprimentando com o Palácio do Planalto ao fundo.

Um vídeo mescla imagens de movimentações militares com cenas de Lula e de Trump. Um narrador diz que "as Forças Armadas brasileiras decidiram firmar aliança com os EUA e abandonar Lula totalmente", e que isto "está gerando uma revolta do Judiciário, do STF e de Lula". O texto afirma que a chegada de dois aviões com militares dos EUA "assusta" o presidente e indica "o rompimento do Exército em nome da democracia". O conteúdo ainda cita supostas entrevistas de militares à CNN Brasil dizendo ser "inaceitável" a ruptura entre Brasil e EUA.

Por que é falso

Forças Armadas não romperam com Lula. Não há qualquer notícia (aqui) ou comunicado de fontes oficiais (aqui e aqui) sobre uma suposta ruptura entre as Forças Armadas e o presidente. Caso o fato fosse verdadeiro, teria enorme repercussão e seria amplamente registrado pela imprensa.

Militares dos EUA participam de treinamento no Brasil. Em agosto, a Base Aérea de Campo Grande (MS) realiza o Exercício Operacional (EXOP) Tápio, um dos mais importantes treinamentos militares brasileiros. O exercício, coordenado pela FAB (Força Aérea Brasileira), também reúne soldados, veículos e aeronaves de outros países, como é o caso dos EUA. O evento faz parte do calendário do Ministério da Defesa e visa aprimorar ações táticas, apoio humanitário, busca e salvamento em combate, entre outras práticas (aqui e aqui). Portanto, não há qualquer outra relação entre militares do Brasil e dos EUA a não ser o treinamento em conjunto.

Última operação ocorreu há dois anos. Também realizado em Campo Grande (MS), o EXOP Tápio de 2023 contou com a presença de militares da Guarda Aérea Nacional do Estado de Nova Iorque (NYANG), com diversos exercícios de cooperação (aqui). A primeira edição ocorreu em 2018 (aqui).

Militares falaram à CNN Brasil sobre escalada de sanções dos EUA ao Brasil. Em reportagem publicada em 29 de julho, a emissora conversou com alguns membros das Forças Armadas sobre o impacto do tarifaço imposto por Trump ao país. Os militares se mostraram temerosos quanto às consequências para a indústria bélica nacional, mas que não havia qualquer indício de que a relação entre os militares dos dois países seria afetada (aqui). Em momento algum a reportagem fala de um suposto rompimento das Forças Armadas com Lula nem de um eventual apoio delas a Trump, como apontam os posts desinformativos.

Tribunal militar apoiou presidente do STF contra tarifaço. A ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM), manifestou "irrestrita solidariedade e pleno apoio" (aqui) à carta de Luís Roberto Barroso, presidente do STF, na qual ele defendeu o Supremo e rebateu os argumentos de Trump para impor o tarifaço ao Brasil (aqui).

Ministério da Defesa, Exército e FAB não se manifestaram. O UOL Confere entrou em contato com as três instituições, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

