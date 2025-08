EUA listam países com caução de até US$ 15 mil para obtenção de visto

O valor integral da caução, de acordo com o comunicado, será devolvido ao requerente caso ele cumpra todos os termos previstos para a retirada do visto de não imigrante e também os termos estabelecidos no Formulário I-352. A caução será cancelada e o valor será automaticamente devolvido nas seguintes circunstâncias:

o titular do visto deixar os Estados Unidos na data limite em que está autorizado a permanecer no país ou antes dela;

o titular do visto não viajar para os Estados Unidos até o vencimento do visto;

o titular do visto solicitar e for impedido de entrar no porto de entrada dos Estados Unidos.

Já as condições que, segundo o Departamento de Estado norte-americano, configuram violação dos termos previstos e, consequentemente, levarão à não devolução da quantia paga como caução incluem:

o titular do visto deixar os Estados Unidos após a data em que está autorizado a permanecer no país;

o titular do visto permanecer nos Estados Unidos após a data em que está autorizado a permanecer no país;

o titular do visto solicitar ajuste de status de não imigrante, incluindo pedidos de asilo.

Entenda

Na última segunda-feira (4), o governo dos Estados Unidos anunciou um projeto-piloto que prevê a cobrança de caução de até US$ 15 mil para a obtenção de vistos de turismo ou de negócios ao país. Até o momento, apenas Zâmbia e Malaui foram citados, deixando o Brasil fora da lista inicial.

O Departamento de Estado informou que a medida ficará em teste por um período de 12 meses e atinge solicitantes do visto B-1, destinado a atividades temporárias de negócios, incluindo a participação em reuniões e conferências, e do visto B-2, para viagens de turismo, visita a familiares e amigos ou tratamento médico.