Brasil fica fora de caução de R$ 82 mil por visto dos EUA; veja países

Os EUA anunciaram hoje os nomes dos países cujos cidadãos serão obrigados a pagar um caução de até US$ 15 mil —mais de R$ 82.600 no câmbio atual— para obter vistos americanos de turismo e negócios.

O que aconteceu

Por enquanto, apenas Zâmbia e Malaui entraram na exigência. A lista foi divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA, mas o governo de Donald Trump já avisou que pode ampliá-la para incluir outras nações.

A partir do dia 20 de agosto, os cidadãos desses dois países pagarão de US$ 5 mil a US$ 15 mil, valor que será determinado durante a entrevista do visto. A medida atende a uma ordem executiva chamada "Protegendo o povo americano contra invasões", assinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu primeiro dia de governo.

Além do caução, zambianos e malauianos só podem entrar nos EUA por três aeroportos: Boston Logan, John F. Kennedy e Washington Dulles. ''O não cumprimento dessa condição poderá resultar na recusa de entrada ou na não correta emissão de um documento de saída'', alertou o país em comunicado.

Caução tenta evitar que pessoas que entram nos EUA com visto de turismo ou negócios permaneçam no país além do prazo estipulado. Para isso, ele será implantado entre cidadãos de países em que foram detectadas altas taxas de permanência com visto vencido. O pagamento de caução funciona como uma garantia, geralmente financeira, contra possíveis descumprimentos de acordos —neste caso, serviria como forma de assegurar ao governo dos EUA de que a pessoa cumpriria o prazo, sob risco de perder o valor.

Anualmente, centenas de milhares estendem estadia

"Centenas de milhares de visitantes não imigrantes não conseguem partir em tempo hábil", informou o governo dos EUA. Conforme relatório do Departamento de Segurança Interna, em 2023, estima-se que mais de 500 mil estrangeiros permaneceram no país após o término do visto.

O Programa Piloto é uma ferramenta de diplomacia, com o objetivo de incentivar governos estrangeiros a tomarem medidas imediatas para reduzir as taxas de permanência excessiva de seus cidadãos quando viajam aos Estados Unidos para visitas temporárias, e incentivar os países a aprimorar a triagem e a verificação, bem como a segurança de documentos de viagem e civis, inclusive na concessão de cidadania.

Departamento de Segurança Interna, em nota

Medida é considerada "pilar fundamental da política externa do governo Trump". Também de acordo com o comunicado, o recolhimento de caução se somará a outras ações "para proteger os Estados Unidos da clara ameaça à segurança nacional representada pela permanência excessiva de vistos".