EUA criticam uso de IA para definir preços personalizados de passagens aéreas

Por David Shepardson

(Reuters) - O secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse nesta terça-feira que o departamento está preocupado com o uso de inteligência artificial para definir preços personalizados de passagens aéreas e investigará se alguém estiver fazendo isso.

Na semana passada, a Delta Air Lines afirmou a parlamentares que não usa e não usará IA para definir preços a consumidores individuais.

"Tentar individualizar o preço de assentos com base em quanto você ganha ou deixa de ganhar, ou em quem você é, posso garantir que investigaremos se alguém fizer isso", disse Duffy. "Agiremos de forma muito firme se alguma empresa tentar usar IA para precificar individualmente seus assentos."

A Delta esclareceu que não usaria IA para precificar passagens individuais "e eu vou acreditar nela", observou Duffy.

No mês passado, os senadores democratas Ruben Gallego, Mark Warner e Richard Blumenthal disseram acreditar que a companhia aérea sediada em Atlanta usaria IA para definir preços individuais, o que "provavelmente significaria aumentos de tarifas até o 'ponto de dor' pessoal de cada consumidor".

Anteriormente, a Delta havia dito que planejava implantar uma tecnologia de gestão de receita baseada em IA em 20% de sua malha aérea doméstica até o final de 2025, em parceria com a Fetcherr, uma empresa de precificação com IA.

Em seu site, a Fetcherr afirma que sua tecnologia é "confiada pelas principais companhias aéreas do mundo" e lista empresas como Delta, WestJet, Virgin Atlantic, Viva e Azul.

O presidente-executivo da American Airlines, Robert Isom, disse no mês passado que o uso de IA para definir os preços das passagens pode prejudicar a confiança do consumidor.

Os parlamentares democratas Greg Casar e Rashida Tlaib têm apresentado um projeto de lei para impedir empresas de usar IA na definição de preços ou salários com base em dados pessoais de norte-americanos, além de proibir especificamente as companhias aéreas de aumentar os preços individuais após a detecção de uma busca por um obituário de familiar.

A Delta disse que há mais de três décadas as companhias aéreas usam preços dinâmicos, nos quais os valores oscilam de acordo com uma série de fatores, como demanda geral, preço do combustível e concorrência, mas não com base em informações pessoais específicas de um consumidor.

(Reportagem de David Shepardson)