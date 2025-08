EUA chegam a acordo com a Superior Industries no México com base no USMCA

São Paulo 05/08/2025 17h48 O Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), anunciou nesta terça-feira, 5, que o governo norte-americano retomou a liquidação de tarifas sobre produtos da unidade mexicana da Superior Industries de Mexico, que fabrica rodas de alumínio para veículos leves. A ação foi parte de uma resolução bem-sucedida da questão do Mecanismo de Resposta Rápida Trabalhista (RRM) do USMCA. Como contrapartidas, a instalação deve tomar medidas como reintegrar trabalhadores sob os mesmos termos e condições que tinham antes de serem demitidos em retaliação por atividade sindical, implementar uma declaração de neutralidade e diretrizes da empresa sobre liberdade de associação e negociação coletiva, além de retirar uma queixa anterior apresentada ao Gabinete do Procurador Geral do Estado de Chihuahua contra trabalhadores que participaram de paralisações anteriores. Já o governo mexicano deverá monitorar a instalação e interagir com os trabalhadores e a empresa durante seu período de revisão, segundo o USTR. O Mecanismo de Resposta Rápida Trabalhista permite que trabalhadores, especialmente no México e EUA, apresentem reclamações formais caso seus direitos trabalhistas e liberdade de associação sejam violados.