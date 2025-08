Estudo revela que humanos têm área no DNA ligada à hibernação, como ursos

Durante o inverno, é comum sentirmos mais fome e ganharmos peso, o que leva muitos a compararem esse comportamento ao dos ursos. De fato, esses animais estocam gordura como preparação para hibernar: um estado extremo em que passam meses sem comer, beber, urinar ou defecar.

Já os humanos, por outro lado, apenas aumentam o gasto energético para manter a temperatura corporal e não têm, biologicamente, a necessidade de acumular calorias. Ainda assim, cientistas decidiram investigar mais a fundo: será que o DNA humano guarda vestígios dessa capacidade de hibernação?

Não é só coisa de urso

Segundo um estudo publicado em 31 de julho na revista Science e conduzido por pesquisadores da Universidade de Utah (EUA), a resposta pode ser sim. Os cientistas identificaram no DNA humano estruturas genéticas semelhantes às encontradas em animais que hibernam, como ursos, marmotas e esquilos. Essas regiões estão ligadas ao gene FTO, conhecido por influenciar o metabolismo, o acúmulo de gordura e o controle da energia no corpo.

O mais intrigante é que as regiões envolvidas nesse processo não são genes no sentido clássico, mas sim elementos reguladores — pequenos trechos que funcionam como interruptores. Eles não "fazem" nada sozinhos, mas controlam a atividade de outros genes próximos, atuando como painéis de controle que ativam ou silenciam funções específicas do organismo. Ao alterar esses segmentos em camundongos, os cientistas observaram impactos significativos: mudanças no peso corporal, resposta à fome e resistência ao frio.

Esses resultados sugerem que o potencial de hibernação não depende de genes novos, mas da reativação de mecanismos antigos, atualmente "desligados" nos seres humanos. A maioria das mudanças genéticas observadas nos animais hibernadores parece atuar como um alívio de restrições metabólicas —é como soltar os freios de um sistema que temos, mas que opera sob limites rígidos.

O que a hibernação pode nos ensinar

A descoberta de que temos no DNA uma "infraestrutura" semelhante à dos hibernadores não é apenas uma curiosidade biológica. Ela pode abrir portas para avanços médicos e tecnológicos com implicações profundas. Animais que hibernam resistem ao frio, ao jejum prolongado e à perda de peso sem efeitos colaterais. Além disso, saem desse estado com as funções musculares, neurológicas e metabólicas plenamente restauradas.

Essa resiliência impressiona a medicina. Compreender e, quem sabe, ativar esses mecanismos latentes em humanos pode revolucionar o tratamento de doenças como diabetes, Alzheimer e outras condições degenerativas. Também seria um divisor de águas para situações que exigem controle rigoroso do metabolismo, como cirurgias prolongadas, tratamentos de traumas graves ou até mesmo missões espaciais de longa duração.

A ciência agora busca identificar com precisão os interruptores certos, os comandos genéticos capazes de simular um estado de hibernação controlado. Se os humanos já possuem o "manual interno" para essa função, o desafio é aprender a interpretá-lo e ativá-lo com segurança e eficácia.

*Com informações de reportagem publicada em 21/07/2022