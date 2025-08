Embraer tem prejuízo de R$53,4 mi, mantém previsões para 2025

(Reuters) - Embraer anunciou nesta terça-feira prejuízo líquido ajustado do segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, com receitas avançando cerca de 31%, segundo balanço divulgado ao mercado.

O prejuízo líquido foi de R$53,4 milhões, em comparação com lucro de R$415,7 milhões no segundo trimestre de 2024.

A companhia teve um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$1,39 bilhão, avanço sobre os R$995,5 milhões de um ano antes.

A companhia também reiterou previsões de entregas de aviões para este ano, com expectativa de envio a clientes de 77 a 85 aeronaves comerciais e entre 145 e 155 jatos executivos.

A companhia segue esperando uma receita total no ano de US$7 bilhões a US$7,5 bilhões, com uma margem Ebit ajustada de 7,5% a 8,3% e um fluxo de caixa livre ajustado de pelo menos 200 milhões de dólares.

(Por Michael Susin)