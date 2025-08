Motorola lança celular dobrável com cristais Swarovski e nós já testamos

A Motorola acaba de anunciar uma versão de seu celular dobrável razr 60, com traseira cravejada de cristais Swarovski. Ele chega ao Brasil no dia 19 de agosto, em edição limitada, junto com um fone também com pedraria.

O preço ainda não foi divulgado. Para se ter uma ideia, o razr 60 "normal" pode ser encontrado hoje a partir de R$ 4.249,00. Conhecemos o novo modelo com exclusividade e contamos a seguir as nossas impressões.

O que ele tem de diferente

35 cristais Swarovski. A traseira é revestida em material que lembra couro com partículas de brilho, em um padrão de losangos com textura 3D, como matelassê. Nela, 31 cristais foram colocados à mão, nas intersecções das linhas. Na frente, em uma faixa acima da tela, estão mais três.

Com o celular aberto, o cristal da dobradiça fica oculto Imagem: Marcella Duarte/UOL

Totalizando os 35 cristais, no centro da dobradiça há uma pedra maior e mais brilhante, com 26 facetas, que fica à mostra quando o celular está fechado e "desaparece" quando ele é aberto.

Houve uma colaboração para escolher tamanho, lapidação e cor de todos esses cristais. Ficamos especialmente orgulhosos do que está na dobradiça. Kolja Kiosks, diretor comercial global da Swarovski

Cristal maior na dobradiça Imagem: Marcella Duarte/UOL

Muito brilho. Além dos cristais, o metal da estrutura do celular é prateado, com um brilho fosco, e as teclas de volume foram redesenhadas para serem mais reflexivas conforme o celular é manuseado. Achei tudo de muito bom gosto, sem exageros.

Para deixar todos os detalhes à mostra, a caixa do aparelho inclui uma capa transparente e uma alça em tom de cinza, para quem quiser protegê-lo.

Sistema temático. Há uma animação especial quando o celular é ligado e um tema de cristais na tela inicial aplicativos —os ícones ganham um formato octogonal, lembrando uma pedra. O relógio da tela externa também tem "cristais" nos ponteiros e marcações.

Dobrável flip. É o tipo de celular mais estiloso da marca, que abre e fecha na vertical, como uma concha, ficando bem compacto quando dobrado. Remete ao clássico V3, sucesso dos anos 2000. O formato permite fazer muita coisa sem precisar abrir o aparelho, pela tela externa, e usar as câmeras traseiras para tirar selfies com maior qualidade.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Também é costume da Motorola trazer diferentes cores, texturas e acabamentos para eles, seja couro, tecidos e até madeira, incluindo parcerias com marcas internacionais. A versão com Swarovski é a mais diferenciada até hoje.

Quando lançamos o primeiro fone com Swarovski, em abril, as pessoas ficaram perguntando por que não um celular assim. Nós ouvimos a sugestão e o desenvolvimento foi muito rápido. Ruben Castano, vice-presidente de design e experiência do consumidor da Motorola

Os novos produtos fazem parte da "The Brilliant Collection", a primeira de uma série de edições especiais chamadas "Motorola Collections".

razr 60 e Moto Buds Loop com Swarovski Imagem: Marcella Duarte/UOL

Configurações do celular

Por dentro, ele é o mesmo razr 60 que já conhecemos. Veja os destaques:

Câmeras. Sensor principal wide de 50 MP (zoom 10x OIS), ultrawide de 13 MP e interna/frontal de 32 MP

Sensor principal wide de 50 MP (zoom 10x OIS), ultrawide de 13 MP e interna/frontal de 32 MP Telas. Interna de 6,9 polegadas e externa de 3,6 polegadas

Interna de 6,9 polegadas e externa de 3,6 polegadas Desempenho. Processador Dimensity 7400X, da MediaTek, pensado para IA, acompanhado por 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno

Processador Dimensity 7400X, da MediaTek, pensado para IA, acompanhado por 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento interno Moto AI. Novos recursos do sistema de inteligência artificial da empresa, com interações mais naturais e intuitivas

Novos recursos do sistema de inteligência artificial da empresa, com interações mais naturais e intuitivas Bateria. 4.700 mAh, com carregamento rápido de 30 W com fio e 15 W sem fio.

4.700 mAh, com carregamento rápido de 30 W com fio e 15 W sem fio. Proteção. IP48, contra água e poeira

Moto Buds Loop

Também foi anunciada mais uma cor do Moto Buds Loop com cristais, acompanhando o tom do smartphone. É o fone da marca com formato "open ear", que se encaixa por fora da orelha e não fica dentro do canal auditivo. O som é assinado pela reconhecida marca de áudio Bose.

As versões com aplicação de cristais Swarovski na haste reforçam o aspecto de joia —parece até um piercing. São 34 pedras em cada lado, totalizando 68. A nova cor, prata, inclui pedras transparentes e azul claras ("ice melt").

Imagem: Marcella Duarte/UOL

