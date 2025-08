Eduardo atacou Moraes 6 h antes de prisão domiciliar do pai: 'Ignorante'

Por volta do meio-dia de ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou um vídeo no YouTube xingando e debochando do ministro Alexandre de Moraes. Passadas cerca de seis horas, a Polícia Federal estava na casa de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), informando a ordem de prisão domiciliar contra o ex-presidente.

O que aconteceu

O deputado gastou 1 hora e 38 minutos criticando o ministro do STF no YouTube. Ele usou termos como "ditador narcisista" e "ignorante". O parlamentar ironizou trechos pré-selecionados da fala de Moraes na última sexta-feira. O post no canal de Eduardo no YouTube foi intitulado "Moraes me atacou - Aqui sua resposta".

As atitudes do deputado estão ligadas à prisão domiciliar de Bolsonaro. O inquérito que levou a essa punição foi aberto para investigar o lobby que Eduardo faz nos Estados Unidos. Esta atuação levou ao tarifaço e à exigência de Donald Trump para encerrar o processo contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em troca de diminuir as taxas a produtos brasileiros.

No vídeo, o deputado defendeu que não houve tentativa de golpe. Ao criticar a punição a duas mulheres, Eduardo desejou o pior a Moraes. "Eu não tenho a mínima pena de você, Xandão. Você merece muito mais, Ficar sem cartão de crédito, sem conta bancária é pouco", afirmou, citando o enquadramento do ministro na Lei Magnitsky.

O deputado debochou da inteligência do ministro. Declarou que ele não sabe usar vírgulas, não conhece direito internacional, história e nem a legislação.

Cerca de 20 minutos antes de a PF chegar à casa de Bolsonaro, Eduardo compartilhou seu vídeo no X. Ele escreveu que Moraes teria dito "fartas mentiras" na última sexta e chamou o ministro de "violador dos direitos humanos".

Deputado diz que Moraes é bipolar

No video, Eduardo descreveu Moraes como uma pessoa instável mentalmente. Ele declarou que o ministro tenta demonstrar não estar incomodado com a Lei Magnitsky, mas que adota atitudes descontroladas. O parlamentar citou como exemplo mostrar o dedo do meio no jogo entre Corinthians e Palmeiras.

Acrescentou que Moraes está tão preocupado com as sanções americanas que vive à base de remédio. "Você tá tomando antidepressivo, Xandão? Você tá tomando tarja preta contra sua questão bipolar?", afirmou. Havia montagens em vários trechos mostrando o ministro chorando.

O ataque à saúde de Moraes ocupa considerável parte do vídeo. Em tom de superioridade e deboche, Eduardo trata o ministro do STF como alguém à beira de uma crise de nervos e com os parâmetros clínicos desajustados.

Eduardo exibiu montagem de Moraes chorando e disse que ele está abalado com às sanções de Trump Imagem: Reprodução YouTube

Prisão domiciliar

Bolsonaro foi preso por desobedecer à proibição de usar as redes sociais, justificou Moraes. O ministro havia proibido o uso de perfis de terceiros para burlar a determinação. O ex-presidente teria desrespeitado a exigência duas vezes e contado com ajuda dos filhos para isto.

A primeira ocorreu na Câmara dos Deputados. Bolsonaro saía do prédio quando parou para exibir à imprensa a tornozeleira eletrônica e declarar que estava sendo submetido à "suprema humilhação".

A atitude gerou uma advertência por parte de Moraes. O ministro reiterou a proibição e esclareceu que episódios como aquele não seriam tolerados.

O ex-presidente e seu entorno dobraram a aposta. Durante manifestação no domingo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) exibiu uma fala do presidente para o público que estava na praia de Copacabana.

O post foi apagado horas depois. Ainda no domingo, juristas mencionaram que a publicação das palavras de Bolsonaro eram passíveis de serem interpretadas como desobediência e resultarem em prisão.