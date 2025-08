DuPont prevê resultados do 3º tri acima das estimativas

(Reuters) - A DuPont disse nesta terça-feira que espera uma receita e lucro para o trimestre atual acima das estimativas do mercado, beneficiando-se da solidez de seus segmentos de eletrônicos e saúde, fazendo com que suas ações subissem 4% no pré-mercado.

A fabricante de materiais industriais também informou que superou as estimativas de lucro para o segundo trimestre, o que atenuou o impacto das tarifas.

A demanda por semicondutores tem aumentado rapidamente devido à proliferação da tecnologia baseada em inteligência artificial, beneficiando empresas como a DuPont, que apoia processos avançados de fabricação, embalagem e montagem de chips.

Para o terceiro trimestre, a DuPont espera um lucro ajustado de US$1,15 por ação, um pouco acima das expectativas de US$1,14, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A empresa previu uma receita de cerca de US$3,32 bilhões, também acima da estimativa média dos analistas de US$3,30 bilhões.

"Nossa previsão para o terceiro trimestre pressupõe um crescimento orgânico de cerca de 3% em relação ao ano anterior, com a força contínua esperada nos mercados finais de saúde, água e eletrônicos, com um impacto parcial pela fraqueza contínua nos mercados finais de construção", disse a presidente-executiva da DuPont, Antonella Franzen.

A empresa sediada em Wilmington, Delaware, agora espera lucros ajustados para o ano inteiro de cerca de US$4,40 por ação, em comparação com sua previsão anterior de US$4,30 a US$4,40.

A empresa projetou um impacto de US$20 milhões relacionado a tarifas, ou US$0,04 por ação, no segundo semestre de 2025.

(Reportagem de Pooja Menon em Bengaluru)