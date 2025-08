Direita critica Alcolumbre e diz que faltará à reunião de líderes da Câmara

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma reunião para tentar pôr fim ao motim da oposição que impediu o funcionamento do Congresso. A direita deve faltar. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse que só participará se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também comparecer.

O que aconteceu

A oposição anda irritada com Alcolumbre. A queixa é que ele não recebe representantes da direita. Tentativas de contato foram feitas nos últimos 15 dias, de acordo com Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, sem sucesso.

Os bolsonaristas exigem a votação do projeto da anistia e o impeachment de Moraes. A direita promete impedir o funcionamento do Congresso enquanto as propostas não avançarem na pauta de votação. Para o afastamento do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), é necessário que Alcolumbre avance com o requerimento, o que ele tem sinalizado que não vai fazer.

A anistia tramita na Câmara, enquanto o afastamento do ministro do STF está no Senado. Nenhum deles funcionou ontem por causa do motim da direita. A reunião de líderes da Câmara, marcada para 11h de amanhã, pretende resolver o impasse, mas a direita promete boicotar se Alcolumbre não for no encontro da Casa.

Os bolsonaristas ocuparam as Mesa dos plenários do Senado e da Câmara. A chamada Mesa é o conjunto de cadeiras que fica na parte de cima plenário, uma espécie de palco. Deste local, são comandados os trabalhos: abertura do painel de votação, autorização e marcação do tempo dos discursos, definição de questões de ordem e outros procedimentos.

Com o motim, não foi possível abrir as sessões hoje. Sóstenes falou que a iniciativa será permanente. Grupos foram montados para a ocupar a Mesa de forma indeterminada. Cada equipe tem dez deputados que ficam no local durante seis horas, até haver substituição por um novo time.

PL não negocia anistia

Os conservadores se recusam a discutir se Jair Bolsonaro será beneficiado pela anistia. O relatório do texto, Rodrigo Valadares (União-SE), deixou brechas que permitiriam livrar o ex-presidente da cadeia e do processo por golpe no STF.

A possibilidade sempre emperrou a tramitação da anistia. A maioria dos deputados resistem a recolocar o nome de Bolsonaro na urna, e o PL não abre mão desta condição.

Sóstenes alegou que a tese da oposição está ganhando força. O deputado ressaltou que o União Brasil e o PP anunciaram adesão à obstrução da direita.