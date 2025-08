Deslizamento de terra envolve vilarejo indiano; ao menos 4 morrem e mais de 50 estão desaparecidos

Por Saurabh Sharma

LUCKNOW, Índia (Reuters) - As águas das enchentes e uma torrente de lama varreram um vilarejo no Estado de Uttarakhand, no norte do Himalaia, na Índia, matando pelo menos quatro pessoas e deixando mais de 50 desaparecidas, informaram as autoridades e os canais de TV locais na terça-feira.

Equipes do Exército e das forças de resposta a desastres chegaram à área, disseram autoridades locais, com trabalhadores tentando resgatar pessoas presas sob escombros e lama.

Os canais de notícias da TV mostraram as águas da enchente e a lama descendo uma montanha e atingindo o vilarejo, varrendo casas e estradas enquanto as pessoas corriam para salvar suas vidas.

O deslizamento de lama atravessou o vilarejo de Dharali, soterrando algumas casas, de acordo com uma atualização em vídeo compartilhada pelo gabinete do ministro-chefe do Estado.

Quatro pessoas morreram e muitas outras foram resgatadas até agora, disse o administrador do distrito de Uttarkashi, Prashant Arya, à mídia local.

"Um enorme deslizamento de terra atingiu o vilarejo de Dharali na área de Kheer Gad, perto de Harsil, provocando um fluxo repentino de detritos e água através do assentamento", disse o Comando Central do Exército Indiano em um post no X.

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências às pessoas afetadas e disse que as equipes estavam fazendo todos os esforços para prestar assistência.

Uttarakhand é propenso a inundações e deslizamentos de terra, que alguns especialistas atribuem às mudanças climáticas.

Pelo menos 200 pessoas morreram em 2021, quando inundações repentinas varreram dois projetos hidrelétricos no Estado.

Há cerca de 10.000 geleiras no Himalaia indiano, e muitas estão recuando devido ao aquecimento do clima.