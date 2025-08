Descoberta da BP no Brasil impulsiona perspectivas para Equinor e leilão do pré-sal

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A maior descoberta global de petróleo em 25 anos pela BP, anunciada véspera, é promissora para os interesses da Equinor em áreas próximas na Bacia de Santos e aumenta o apetite para o leilão de blocos do pré-sal previsto para outubro na região.

O bloco Bumerangue da BP, se comprovada sua viabilidade, representaria uma grande descoberta em uma parte da bacia distante dos três enormes campos operados pela Petrobras, que produzem a maior parte do petróleo e gás do Brasil: Tupi, Búzios e Mero.

Esses três campos respondem por pouco mais de 70% da produção do pré-sal, que representa quase 80% da produção brasileira, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A descoberta da BP, juntamente com achados recentes da Petrobras em outras partes das bacias de Santos e Campos, demonstra o potencial das "franjas" do pré-sal brasileiro, afirmou Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

Grandes descobertas feitas há quase duas décadas na região, caracterizada por vastas áreas em águas profundas sob uma espessa camada de sal abaixo do leito marinho, transformaram o Brasil em um dos principais produtores de petróleo do mundo.

No leilão do pré-sal marcado para 22 de outubro, a ANP ofertará 13 blocos nas bacias de Santos e Campos, e 15 empresas estão aptas a participar.

"O pré-sal está esquentando", disse o geólogo Pedro Zalan, que trabalhou por três décadas na área de exploração da Petrobras. Ele acrescentou que a petroleira estatal ainda detém muitas das áreas mais promissoras da região, mas há bastante espaço para concorrentes.

A descoberta da BP destaca o potencial inexplorado da Bacia de Santos, mesmo enquanto a Petrobras e grandes petrolíferas norte-americanas investem em uma região ambientalmente sensível no litoral norte do Brasil, que a estatal considera ser importante para repor reservas.

"Isso não tira o foco da Bacia da Foz do Amazonas, onde destravar um novo 'play' mudaria significativamente o futuro da indústria de petróleo e gás no Brasil", disse Flavio Menten, analista de pesquisa da Rystad Energy.

Questões pendentes sobre a descoberta de Bumerangue da BP incluem altos níveis de dióxido de carbono (CO2), que podem afetar sua viabilidade econômica, disseram especialistas à Reuters.

O chefe de produção e operações da BP, Gordon Birrell, disse a analistas em teleconferência de resultados nesta terça-feira que não está "particularmente" preocupado com os níveis de CO2 no bloco.

Se confirmada, "pode ser potencialmente a maior descoberta em águas profundas desde Búzios, em 2010", afirmou a consultoria Wood Mackenzie em relatório a clientes, citando o campo operado pela Petrobras que caminha para ser o maior produtor do Brasil.

A descoberta também chama atenção para duas áreas adquiridas pela Equinor próximas a Bumerangue, além do bloco Tupinambá, também da BP, logo ao lado, onde a britânica planeja perfurar no próximo ano.

Os blocos têm "uma probabilidade bastante significativa de conter óleo", disse Zalan, o ex-geólogo da Petrobras.

Embora as aquisições da Equinor estejam próximas ao Bumerangue, elas ficam fora do polígono do pré-sal brasileiro, disse Menten, da Rystad, acrescentando que a empresa norueguesa ainda não se comprometeu com perfuração exploratória na área.

A Equinor não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira)