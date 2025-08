Deputados governistas dizem que oposição 'sequestra' Câmara por Bolsonaro

Deputados governistas criticaram a atitude da oposição de ocupar as cadeiras da Mesa Diretora do plenário da Câmara dos Deputados e, assim, impedir a abertura da sessão após o fim do recesso.

O que aconteceu

Parlamentares classificaram a ação como "chantagem com o país". "Aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da Presidência e impedem os trabalhos de serem continuados", afirmou a deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

Os deputados afirmam que a oposição quer colocar interesses da família Bolsonaro acima do povo brasileiro. Os deputados bolsonaristas colocaram esparadrapos na boca e não deixaram que a sessão fosse aberta. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não chegou em Brasília e também não se pronunciou até o momento.

Para a base do governo, atitude da oposição é "continuidade" do 8 de Janeiro. "Eles continuam com a mesma linha de atacar todas as instituições, de fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara do Bolsonaro", afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Faria (PT-RJ).

Lindbergh disse que falou com Motta por telefone e que presidente retorna hoje para Brasília. "Aqui é responsabilidade do presidente da Casa, reestabelecer o controle e a ordem", afirmou o líder do PT. O deputado disse que os parlamentares inscritos para falar na sessão foram proibidos pelo grupo da oposição.

O vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), ameaçou Motta. Para a imprensa, o deputado afirmou que vai pautar o projeto de anistia aos participantes dos atos antidemocráticos, caso o presidente da Casa se ausente. A inclusão do tema na pauta só poderia acontecer se Motta sair do país e transferir o comando da Casa temporariamente ao deputado do PL.

Ação ocorre após prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou ontem a prisão domiciliar do ex-presidente. No entendimento de Moraes, Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares determinadas pelo STF em 18 de julho —proibição de usar as redes sociais e sair de casa aos fins de semana, por exemplo.

A prisão domiciliar ocorreu um dia depois dos atos bolsonaristas pelo Brasil. Aliados e apoiadores de Bolsonaro foram às ruas em ao menos 15 capitais para pedir o impeachment de Moraes. Os protestos ficaram marcados por ataques ao Supremo e críticas ao ministro e o presidente Lula.

Os filhos do ex-presidente publicaram imagens do pai em casa enquanto os atos aconteciam. As fotos foram compartilhadas em reportagens do UOL que mostram Bolsonaro em videochamada —uma delas com a ex-primeira-dama Michelle, no Pará, outra com Flávio, no Rio, e por fim com Nikolas Ferreira, em São Paulo. Na capital fluminense, o ex-presidente disse aos apoiadores: "É pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil".