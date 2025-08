Datas de pagamento do saque-aniversário do FGTS 2025: veja cronograma

O governo federal já disponibilizou o cronograma oficial para os saques do FGTS na modalidade saque-aniversário ao longo de 2025. Os resgates ocorrem conforme o mês de nascimento do trabalhador, o que permite, por exemplo, que os nascidos em janeiro já tenham acesso aos valores disponíveis.

Agenda do saque-aniversário 2025

Confira as datas previstas conforme o mês de nascimento:

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão. Ele permite a retirada de uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de aniversário do trabalhador. No entanto, quem escolhe essa opção não poderá sacar o valor total da conta em caso de demissão, tendo direito apenas à multa de 40% paga pelo empregador.

Já no modelo tradicional — o saque-rescisão — o trabalhador dispensado sem justa causa pode retirar o saldo integral de sua conta do FGTS, além da multa rescisória, se aplicável.

No caso do saque-aniversário, o valor fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como fazer a adesão ao saque-aniversário?

A escolha por essa forma de retirada é facultativa e deve ser feita no aplicativo ou portal oficial do FGTS. Nessas plataformas, é possível indicar uma conta bancária para receber o montante. Segundo a Caixa, o crédito é feito em até cinco dias úteis após a solicitação, caso ela ocorra dentro do mês de aniversário.

Também por meio do aplicativo, é possível retornar à modalidade original (saque-rescisão), desde que o trabalhador não tenha contratado antecipações com base no saque-aniversário. A reversão só será efetivada após 24 meses completos, contados a partir do início do mês seguinte à solicitação.

Quanto é possível sacar por ano?

O valor a ser liberado depende da quantia existente nas contas do FGTS. A porcentagem aplicada varia entre 5% e 50%, somando-se uma parcela adicional que cresce conforme o saldo total.

Veja a tabela de valores:

Saldo de até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

Essa modalidade foi criada para dar mais liberdade ao trabalhador sobre o uso dos recursos do FGTS, mas requer atenção às regras, principalmente em caso de desligamento da empresa.