Critérios usados em leilão podem onerar consumidor de energia em R$2,5 bi, diz diretor da Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - O consumidor de energia pode pagar R$2,5 bilhões a mais por "inconsistência" de critérios definidos pelo Ministério de Minas e Energia para realizar um leilão na semana passada relacionado ao risco hidrológico, disse nesta terça-feira um diretor da agência reguladora Aneel.

Em reunião de diretoria, Fernando Mosna afirmou que parâmetros definidos pelo governo para o certame beneficiaram as empresas vencedoras com um prazo de extensão de outorga de usinas hidrelétricas maior do que se fossem aplicados critérios da Aneel -- o que, por sua vez, onera o consumidor de energia.

No leilão realizado na última sexta-feira, as companhias elétricas Eletrobras, Cemig, CTG e Statkraft conquistaram direito a extensão de concessões de algumas de suas grandes usinas hidrelétricas. As empresas arremataram títulos de dívida no mercado de curto prazo de energia, relacionados à judicialização do risco hidrológico, que deverão ser quitados antes de terem o benefício da extensão de suas concessões.

(Por Letícia Fucuchima)