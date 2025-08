Crescimento da atividade de serviços da China atinge máxima em 14 meses em julho, mostra PMI da S&P

PEQUIM (Reuters) - A atividade de serviços da China expandiu em julho no ritmo mais rápido em 14 meses, impulsionada por uma demanda mais forte, incluindo um aumento nos novos pedidos de exportação, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta terça-feira.

O PMI de serviços da S&P Global para a China subiu de 50,6 em junho para 52,6 em julho, marcando o ritmo mais rápido desde maio do ano passado. A marca de 50 separa expansão de contração.

A leitura contrastou com a pesquisa oficial da China, que mostrou uma ligeira queda na atividade de serviços para 50,0 em julho, em comparação com 50,1 em junho.

O PMI da S&P é considerado uma leitura melhor das tendências entre as empresas menores, voltadas para a exportação, enquanto o PMI oficial acompanha principalmente as empresas de grande e médio porte, incluindo as estatais.

Enquanto isso, o PMI Composto da S&P para a China caiu de 51,3 no mês anterior para 50,8 em julho.

De acordo com a pesquisa da S&P Global, o crescimento mais rápido de novos negócios em um ano apoiou o aumento da atividade no início do segundo semestre do ano. O subíndice de novos pedidos de exportação aumentou pela primeira vez em três meses, sustentado por uma atividade turística mais forte e condições comerciais mais estáveis.

A pesquisa mostrou que, depois de reduzir os níveis de funcionários em junho, os prestadores de serviços aumentaram o emprego pela taxa mais rápida desde julho de 2024, impulsionados por cargas de trabalho mais altas e maior confiança. Isso levou a um acúmulo mais lento de trabalhos em atraso.

O aumento dos custos de matérias-primas, combustível e salários manteve os preços médios de insumos em território de expansão em julho. Como resultado, os provedores de serviços aumentaram seus preços de venda pela primeira vez em seis meses.

Com os novos negócios e a atividade em alta, a confiança geral dos negócios melhorou.

A partir de julho, o Caixin deixou de patrocinar o PMI S&P Global China.

(Reportagem de Liangping Gao e Ryan Woo)