COP30: Parque da Cidade atrai 500 mil visitantes em um mês de funcionamento

Principal obra urbana da COP30, o Parque da Cidade tem atraído a atenção dos paraenses. Em menos de um mês, o local recebeu meio milhão de visitantes e liderou as opções de lazer em Belém.

O que aconteceu

Durante as férias escolares, o espaço ofereceu programação gratuita de cultura e esportes. A iniciativa marcou a primeira edição da Colônia de Férias Pública no local.

O parque permanecerá aberto ao público até 17 de agosto. Depois, será fechado para viabilizar a montagem das zonas oficiais da COP30 e entregue à ONU e ao Governo Federal.

Parque da Cidade será a sede da COP30 Imagem: Igor Mota/Agência Pará

Com 500 mil m², o parque reúne natureza, lazer e soluções sustentáveis. São 14 ambientes de convivência, floresta preservada, painéis solares e tratamento natural da água.

A estrutura também abriga áreas verdes ampliadas com 2.500 árvores plantadas ou transplantadas. Entre as espécies, estão ipês, samaumeiras e até árvores ameaçadas de extinção.

Destaque ainda para o piso acolchoado feito de pneu reciclado na área para as crianças e os jardins filtrantes (wetlands). Eles tratam a água naturalmente e atendem até 2.800 pessoas por dia.

Pista de Skate do Parque da Cidade é a segunda maior do país Imagem: Igor Mota/Agência Pará

Alguns espaços do parque, especificamente os dois prédios que abrigarão os centros de gastronomia e de economia criativa, só serão disponibilizados ao público após a COP. Inaugurado em 27 de junho, local será a sede da COP30.

Espaços de esporte e lazer

Skatepark de padrão olímpico: Segunda maior do Brasil, é um dos espaços mais procurados do parque;

Parque aquático e esplanada das fontes: Fonte interativa para todas as idades, ideal para o calor da cidade;

Playgrounds e balanços: Equipamentos com esguichos, área de escalada e balanços para adultos e crianças;

Quadras e campos: Futebol society, quadras de tênis, areia e poliesportivas, cobertas e ao ar livre;

Academia ao ar livre e mesas de pingue-pongue: Equipamentos disponíveis gratuitamente para todas as idades;

Trilhas, ciclovias e pista de corrida: Circuito de caminhada e bike com ecotrilha integrada à floresta urbana.

O parque funcionará diariamente das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Os acessos estão localizados em dois pontos na avenida Júlio César e um na confluência com a avenida Senador Lemos.