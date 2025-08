COP 30 anuncia conselho para adaptação às mudanças climáticas

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o embaixador André Corrêa do Lago, anunciou nesta terça-feira (5) a formalização de um conselho para discutir com a sociedade e autoridades locais soluções para a adaptação às mudanças climáticas.

Corrêa do Lago reafirmou que a questão da adaptação às mudanças do clima será um dos temas principais da COP 30, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

Brasil monitora direitos de indígenas e mulheres em metas da COP30. "O conselho de adaptação para a COP 30 inclui várias personalidades brasileiras que vão nos apoiar nesse diálogo com a sociedade civil e com as autoridades locais", disse Lago, em evento da Insper.

O embaixador falou via teleconferência ao evento, que ocorreu em São Paulo.

Entre os membros do conselho, Lago citou a secretária-executiva para América do Sul no ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), Jussara Carvalho; o cientista peruano José Marengo; a diretora-executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Vanessa Grazziotin; e Ellen Johnson-Sirleaf, ex-presidente da Libéria.

"Nós temos que definir globalmente 100 indicadores que vão passar a ser a referência para nós compreendermos o que se deve fazer com adaptação. Depois de Belém, a adaptação vai ter um guia, vai ter tipo um mapa do caminho das principais preocupações que os 196 países que participam da negociação concordam que são prioritários", afirmou Lago.

Infraestrutura

O embaixador destacou ainda que o governo brasileiro está trabalhando para que os preços da hospedagem nos hotéis em Belém não afetem a presença de todas as delegações no evento.

"O meu interesse, obviamente, é impedir que os preços dos hotéis interfiram na presença de todas as delegações em Belém, porque se nós não tivermos todas as delegações em Belém, você pode ter um questionamento sobre a legitimidade do que nós negociamos, porque alguns países não terão podido ir por causa de preço de hotel", disse.