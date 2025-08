Controladora da Porto Sudeste amplia volumes de operação de embarque de minério de ferro

(Reuters) - A Porto Sudeste disse na noite de segunda-feira que a sua acionista controladora, a Porto Sudeste do Brasil, concluiu as negociações de prorrogação de prazo e de aumento de volume para operação de embarque de minério de ferro.

De acordo com fato relevante, foi alcançado um acordo para aumentar o volume anual de aproximadamente até 4 milhões de toneladas para até aproximadamente 8 milhões de toneladas com a Itaminas Comércio de Minérios, e de até 2 milhões de toneladas para até aproximadamente 4 milhões de toneladas com a Empresa de Mineração Esperança.

O volume efetivo, contudo, dependerá do desempenho da respectiva mineradora na produção de minério de ferro.

Ambos os contratos tiveram também seus prazos estendidos de 10 para aproximadamente 20 anos, disse a empresa.

(Reportagem de Joao Manuel Mauricio em Gdansk, edição Michael Susin)