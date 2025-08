Assim como Flávio, Nikolas também colocou Bolsonaro na mira de Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes cita publicações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais como um dos motivos para decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Bolsonaro atendeu ligação de Nikolas em manifestação na avenida Paulista no último domingo, impulsionando mensagens para coagir o STF, segundo Moraes. "O réu atendeu ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou Jair Messias Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas na manifestação na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, e com amplo conhecimento das medidas cautelares impostas."

Deputado mineiro mostrou avenida Paulista para Bolsonaro. "Você não pode falar, mas pode ver", afirmou o parlamentar, que teve o discurso mais agressivo contra Moraes no ato. Naquele dia, o ex-presidente estava em Brasília.

Na decisão, Moraes citou postagens nas redes e participação de Bolsonaro por vídeo no ato do último domingo. Para o ministro, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

Além de Nikolas, Moraes cita publicações dos três filhos mais velhos de Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos (PL), o deputado federal Eduardo (PL-SP) e o senador Flávio (PL-RJ). O último, inclusive, apagou as publicações depois, o que foi visto por Moraes como "claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares praticado por seu pai".

O ministro afirma que o ex-presidente usou subterfúgios para desrespeitar as ordens que haviam sido impostas, como a de não usar redes sociais. "Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal."

Nikolas reagiu ao ser citado na decisão. "Olha que ditadura confusa, ele [Bolsonaro] não pode falar, não pode dar entrevista, e se outra pessoa filma e posta nas redes sociais, aquela pessoa é responsabilizada e ele também?", questionou em vídeo publicado no X. "[Bolsonaro] Está preso por nem falar. Essa é a realidade do nosso país."

Defesa de Bolsonaro diz que irá recorrer

Bolsonaro não descumpriu medida cautelar, alega a defesa. "A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", disse a nota assinada pelos advogados Celso Vilardi, Daniel Tesser e Paulo Amador da Cunha Bueno.

Defesa contestou publicação sobre a participação de Bolsonaro em ato. "A frase 'Boa tarde, Copacabana. Boa tarde meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos' não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso."

Cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que "em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos". Ele seguiu rigorosamente essa determinação.