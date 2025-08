Como a prisão de Bolsonaro repercutiu na imprensa internacional - Na Alemanha, jornal afirma que julgamento de tentativa de golpe no Brasil interessa ao mundo livre; outros jornais europeus e americanos veem escalada na disputa com Trump.Süddeutsche Zeitung: Prisão domiciliar de Bolsonaro traz esperança

"Pode-se pensar que não é tão importante que um político brasileiro de destaque tenha que passar algumas semanas ou meses em prisão domiciliar. No caso de Jair Bolsonaro, o ex-presidente de extrema direita do país, é o oposto: o processo contra ele vai muito além das questões internas do Brasil; sem exagero, é de interesse para todo o mundo livre ocidental", escreveu o jornalista Benedikt Peters em uma coluna de opinião no jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

"Até agora, são apenas acusações, que devem ser esclarecidas em um processo perante o Supremo Tribunal Federal – estritamente de acordo com os critérios do Estado de Direito, como convém às democracias. Bolsonaro e seus partidários, porém, fazem de tudo para impedir esse processo: por meio das redes sociais, fomentam a agitação política e tentam pressionar o tribunal. Para isso, conquistaram – o que não é exatamente surpreendente – o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nunca foi processado pela invasão do Capitólio. Ele agora ameaça Brasília com tarifas astronômicas caso o processo contra Bolsonaro não seja arquivado."

"Trata-se, portanto, de saber se as democracias serão influenciadas por tais ataques, apelos à violência e distorções da verdade – ou se, apesar de tudo, conseguem manter os padrões do Estado de Direito. Nas últimas semanas, Bolsonaro violou as determinações do Supremo Tribunal Federal: ele não deveria fazer campanha, mas participou de uma manifestação por meio de um discurso transmitido por celular. O fato de os juízes não terem deixado isso passar, colocando-o em prisão domiciliar e proibindo-o de usar o celular, é, desse ponto de vista, um raio de esperança também para os democratas fora do Brasil."

Die Tageszeitung: Por chamada de vídeo, Bolsonaro apareceu em manifestações no domingo. Na segunda, recebeu a conta de sua desobediência

"Quando foi interrogado sobre a tentativa de golpe em 2023, há um mês, Bolsonaro estava surpreendentemente bem-comportado, não usou palavras de baixo calão e até pediu desculpas várias vezes. Mas as coisas não permaneceram assim. Há dias, ele vem de desafiando de forma descarada diversas restrições que Moraes impôs a ele em meados de julho, além da tornozeleira eletrônica. O motivo para a nova autoconfiança do extremista de direita denunciado é o apoio massivo do presidente dos EUA", reportou o jornal alemão Die Tageszeitung.

"Por meio de chamada de vídeo, ele apareceu em manifestações no domingo em diversas cidades brasileiras. Os manifestantes defendiam, entre outros pontos, anistia para todos os acusados de tentativa de golpe. Na segunda-feira, o homem de 70 anos recebeu a conta de sua desobediência: ele precisa continuar usando a tornozeleira eletrônica, e Alexandre de Moraes ampliou sua prisão domiciliar, que antes só se aplicava às noites e finais de semana, para todos os dias."

"O Supremo Tribunal entende que a aparição de Bolsonaro por vídeo, por exemplo na manifestação na Avenida Paulista, como uma afronta contra a corte e material para incitar seus apoiadores militantes. [...] A intenção de colocar pressão sobre a corte federal é claramente identificável, afirma Moraes, que fala de um ataque à soberania do país e à independência dos Poderes."

Die Welt: STF determina prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro – Trump ameaça

"A Suprema Corte do Brasil determinou prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na segunda-feira que o ex-chefe de Estado violou as exigências judiciais impostas a ele ao publicar conteúdo nas redes sociais de seu filho. Durante manifestações de seus apoiadores no fim de semana, Bolsonaro foi temporariamente conectado por telefone e seu filho espalhou um vídeo do ocorrido nas redes sociais", relatou o jornal alemão Die Welt, que em seguida destacou a reação da Casa Branca.

"Enquanto isso, o Departamento de Estado dos EUA criticou duramente a prisão domiciliar recém-decretada. O governo dos EUA responsabilizará todos aqueles que apoiarem ou permitirem comportamentos sancionados, disse o órgão no X. 'Restringir ainda mais Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço ao público. Deixem Bolsonaro falar!'"

Le Monde: Sem barras de cadeia, mas já um gosto de prisão para Bolsonaro

"Sem barras de cadeia, mas já um gosto de prisão para Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, o Judiciário brasileiro determinou a prisão domiciliar do ex-presidente, que está sendo julgado por tentativa de golpe. Ele é acusado de violar diversas medidas restritivas impostas contra ele pela Corte Suprema do país, em especial uma que o proíbe de usar redes sociais", escreveu o jornal francês Le Monde.

"A decisão aperta o cerco sobre o líder da extrema direita, cujo passaporte já foi confiscado e que está obrigado, desde meados de julho, a usar uma tornozeleira eletrônica. Acusado de tentar organizar um golpe no final de 2022 para evitar a posse de seu sucessor de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro pode ser condenado a 43 anos de prisão. O veredito pode ser anunciado nas próximas semanas."

New York Times: Novas medidas ameaçam agravar a maior crise diplomática em décadas entre EUA e Brasil

"A Suprema Corte do Brasil ordenou na segunda-feira a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, apertando o cerco sobre o ex-presidente acusado de supervisionar um complô para se manter no poder depois de perder a eleição de 2022", reportou o jornal dos EUA The New York Times, que deu destaque às tarifas de Trump impostas contra o Brasil.

"As novas medidas ameaçaram agravar a maior crise diplomática em décadas entre os Estados Unidos e o Brasil, desencadeada pela decisão do presidente Trump de defender Bolsonaro e impor tarifas de 50% sobre alguns produtos do Brasil, a maior economia da América Latina, a menos que o país desistisse do processo contra o ex-presidente."

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, tem desafiado publicamente Trump há semanas, inclusive em uma entrevista ao The New York Times, deixando claro que o líder americano não pode se intrometer no Judiciário do Brasil. Lula, no entanto, sinalizou que continua aberto a negociações comerciais."

Washington Post: Decisão ressalta limites do poder de Trump para submeter Moraes à sua vontade

"A cada dia que passa, o cerco ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro se torna mais apertado. Primeiro, seu passaporte foi cancelado. Em seguida, vieram as acusações criminais de que ele havia liderado um complô para assassinar seus rivais e manter o poder por meio da força militar após sua derrota eleitoral em 2022. E, por fim, ele foi afastado das redes sociais e constrangido por uma tornozeleira eletrônica", escreveu o jornal dos EUA The Washington Post, que também deu espaço para analisar a pressão de Trump sobre o Brasil.

"Agora, a acusação contra Bolsonaro – que provocou uma amarga disputa internacional entre os Estados Unidos e o Brasil – se intensificou ainda mais. [...] O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou na noite de segunda-feira a prisão domiciliar de Bolsonaro, alegando que o ex-presidente havia desobedecido sua ordem de não fazer comentários públicos. A ordem, que diz que Bolsonaro não pode mais receber visitas que não sejam autorizadas ou que não façam parte de sua assessoria jurídica, marcou uma escalada dramática na extraordinária disputa que o juiz brasileiro vem travando tanto com o governo Trump quanto com a direita brasileira."

"A decisão também ressaltou os limites do poder de Trump para submeter Moraes à sua vontade."

The Guardian: EUA condenam ministro da Suprema Corte do Brasil por ordenar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

"Em uma ação condenada imediatamente pelos EUA, um ministro da Suprema Corte brasileira ordenou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por violar 'medidas preventivas' que foram impostas antes de seu julgamento por uma suposta tentativa de golpe", escreveu o jornal britânico The Guardian.

"De acordo com a decisão de segunda-feira do ministro Alexandre de Moraes, o líder da extrema direita violou a proibição do uso de redes sociais imposta no mês passado, quando também foi ordenado a usar uma tornozeleira eletrônica."

"Moraes escreveu que, enquanto os manifestantes saíam às ruas em várias cidades do país no domingo em apoio ao ex-presidente, Bolsonaro usou as contas de redes sociais de aliados para compartilhar mensagens contendo 'claro incentivo e incitação para atacar o Supremo Tribunal Federal, e apoio evidente à intervenção estrangeira no Judiciário do Brasil'."

El País: Jair Bolsonaro ficou preso em sua casa em Brasília nesta segunda

"Jair Bolsonaro ficou preso em sua casa em Brasília nesta segunda-feira. O juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes o colocou em prisão domiciliar em uma ação sobre uma suposta tentativa de golpe contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023. O juiz já havia colocado no ex-presidente de extrema direita uma tornozeleira eletrônica em 18 de julho, depois de considerá-lo um risco de fuga. Agora, Bolsonaro não poderá sair de casa", reportou o jornal espanhol El País.

"Em sua decisão, há duas semanas, o tribunal permitiu que Bolsonaro se movimentasse livremente, mas exigiu que ele passasse as noites em casa, não tivesse contato com embaixadores estrangeiros e, acima de tudo, se abstivesse de qualquer publicação nas redes sociais. Moraes ressaltou que o ex-presidente não cumpriu esse último ponto."

