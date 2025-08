Como a Porto decide seus patrocínios? Chefe do marketing explica

Como a Porto decide seus patrocínios, tanto na área cultural quanto na área esportiva? A marca, atualmente, é apoiadora de Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro de Fórmula 1, patrocina o festival de música The Town e investe, entre outras iniciativas, em corrida de rua.

'Nos patrocínios, nós definimos arenas e territórios onde iríamos atuar. Trabalhamos na cultura do carro, que vai além da Fórmula 1 e do Bortoleto, na cultura da saúde, com as corridas, por exemplo. Além disso, estamos no entretenimento, como o teatro e o patrocínio ao The Town', conta Oliver Haider, superintendente de Marketing da companhia.

Oliver foi entrevistado no episódio #218 do programa Mídia e Marketing - veja, acima, a entrevista completa.

Confira outros destaques do papo:

Corretores têm uma potência enorme. Cada um deles conhece muito bem o seu cliente. Hoje, para a gente, o corretor é um 'cuidador' da família das pessoas.

a partir de 5:44

Os corretores são uma fábrica de conteúdo para a gente. Com IA, eles terão ainda mais facilidades. Hoje, não tem como falar de crescimento sem estar atrelado a marketing de influência e creator economy.

a partir de 6:20

Temos 80 anos de consistência de trabalho. O resultado de hoje é fruto do trabalho de muito tempo. O que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante. Até por isso, temos que tomar cuidado ao tomar riscos em comunicação.

a partir de 11:06

O tempo de atenção das pessoas é um fator crucial. Seguradora compete com atenção com um chocolate, por exemplo. As marcas que estão fazendo isso de maneira genuína e consistente estão fazendo a diferença na vida das pessoas.

a partir de 15:22

O seguro ainda tem penetração muito baixa no brasil. Automóvel tem 30% de penetração, por exemplo. A cada 10 carros, 3 são segurados. Há uma oportunidade enorme nisso. E olha que o primeiro seguro chegou ao Brasil junto com os portugueses. É um produto antigo, mas, mesmo assim, há uma oportunidade imensa de crescimento.

a partir de 18:37

Entramos em um momento em que a F1 não estava nesse hype todo. Agora, conectado ao público jovem, ao público feminino, tornou isso uma potência para a gente.

a partir de 26:02

