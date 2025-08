Combate à fome precisa de sensibilidade e política de Estado, diz Lula

O que é o Consea

O Consea é o órgão de assessoramento da Presidência da República que atua na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O Conselho foi desativado em 2019 e reinstalado pelo presidente Lula em 2023.

Durante o evento, a presidenta do Consea, Elisabetta Recine, destacou a rapidez com que o Brasil conseguiu sair novamente do Mapa da Fome.

"Voltamos a sair do Mapa da Fome em dois anos, e isso mostra que por mais que nós tenhamos chegado a uma situação dramática no nosso país, nós não esquecemos a lição. Não esquecemos como fazer políticas públicas integradas, focadas, dirigidas aos principais problemas que esse país tem", disse.

Segundo ela, atualmente o país tem 7 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. "É nessas pessoas que os nossos programas precisam chegar, de maneira integrada", concluiu.