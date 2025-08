Colheita da 2ª safra de milho no PR atinge 75% da área, mostra Deral

São Paulo, 5 - A colheita do milho safrinha, ou segunda safra, alcançou 75% da área cultivada no Paraná até a segunda-feira, 4, em comparação com 64% há sete dias, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). "A colheita do milho avança rapidamente e já está praticamente concluída em parte do Estado", disse o Deral. "As chuvas e ventos do fim de julho causaram acamamento em algumas lavouras, principalmente nas já fragilizadas pelos efeitos de geadas anteriores. Ainda assim, a produtividade média deve ser satisfatória, com muitas áreas superando 6.000 kg/ha", acrescentou.As lavouras de milho ainda por colher estão nas seguintes fases: frutificação (4%) e maturação (96%). Em relação às condições das plantações, 57% são classificadas como boas, 24% estão em condição média e 19% em situação ruim.Já a cultura do trigo encontra-se 100% plantada. As lavouras estão nas seguintes fases: desenvolvimento vegetativo (32%), floração (26%), frutificação (37%) e maturação (5%). A condição geral continua favorável, com 82% das áreas em situação boa, 12% média e 6% ruim.Conforme o Deral, a maior parte das regiões relata bom desenvolvimento das lavouras de trigo, graças ao retorno das chuvas e aos tratos culturais adequados. As geadas fracas e localizadas ocorridas na semana não causaram prejuízos significativos. "Houve registros pontuais de perdas em lavouras mais suscetíveis, como as localizadas em baixadas. Algumas áreas pontuais devem ser colhidas em breve", relatou.