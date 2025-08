Clara Tauson vence Madison Keys e vai às semifinais do WTA 1000 de Montreal

A dinamarquesa Clara Tauson avançou para as semifinais do torneio WTA 1000 no Canadá nesta terça-feira (5) ao vencer a americana Madison Keys, outro triunfo surpreendente que ela dedicou ao seu avô recentemente falecido.

Tauson, que havia eliminado Iga Swiatek nas oitavas de final, derrotou a atual campeã do Aberto da Austrália por 6-1 e 6-4.

"Ainda estou em choque. Infelizmente, meu avô faleceu há dois dias. Hoje eu queria muito vencer por ele", disse Tauson, emocionada, na entrevista na quadra em Montreal.

"Me disseram ontem, um dia depois de vencer Iga, e eu queria voltar aqui e mostrar o meu melhor tênis para ele. Espero que ele esteja assistindo", disse a jogadora nórdica, 19ª colocada do ranking mundial.

Nome em ascensão no circuito feminino, Tauson jogará sua segunda semifinal da categoria WTA 1000 após a de Dubai em fevereiro, em que perdeu para a russa Mirra Andreeva.

A dinamarquesa de 22 anos lutará na quarta-feira por uma vaga na final contra a vencedora da outra partida desta terça, entre a japonesa Naomi Osaka e a ucraniana Elina Svitolina.

A outra semifinal será entre a cazaque Elena Rybakina e a canadense Victoria Mboko, de 18 anos, a maior surpresa do torneio, que venceram suas respectivas partidas das quartas de final na segunda-feira.

gbv/ma/aam

© Agence France-Presse