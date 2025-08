China promete mais apoio financeiro para manufatura avançada

PEQUIM (Reuters) - A China emitiu diretrizes nesta terça-feira para impulsionar o apoio financeiro à manufatura avançada, dizendo que incentivará os bancos a fornecerem mais financiamento de médio e longo prazos para setores como circuitos integrados e materiais avançados.

As diretrizes, divulgadas em conjunto por sete agências estatais, incluindo o Banco Central e o Ministério das Finanças, têm como objetivo promover a modernização industrial e, ao mesmo tempo, restringir a concorrência excessiva, o que tem sido uma preocupação crescente para os formuladores de políticas monetárias chineses, já que o excesso de capacidade alimenta as pressões deflacionárias.

Pequim também está procurando estimular a demanda interna e a inovação tecnológica, já que as ameaças comerciais dos EUA ameaçam sufocar o crescimento.

O plano financeiro mais recente "tem como objetivo aprofundar a reforma estrutural do lado da oferta no setor financeiro, fortalecer a sinergia entre as políticas industriais e financeiras e fornecer serviços financeiros de alta qualidade para o avanço da industrialização de novo tipo e o desenvolvimento de forças produtivas de nova qualidade", disseram as agências.

De acordo com as diretrizes, a China adotará políticas que combinem apoio e controle, promovam a ascensão dos setores na cadeia de valor e evitem a chamada concorrência acirrada no estilo "involução".

A China usará ferramentas estruturais de política monetária para incentivar os bancos a fornecerem financiamento de médio e longo prazos para os principais setores, incluindo chips, equipamentos médicos, servidores, software e materiais avançados, segundo as diretrizes.

As empresas de tecnologia que alcançarem avanços em tecnologias essenciais se beneficiarão de "canais verdes" para listagens, fusões e aquisições e emissão de títulos, de acordo com as diretrizes.

Até 2027, a China pretende estabelecer um sistema financeiro que apoie o desenvolvimento de ponta, inteligente e ecológico do setor de manufatura, com adaptabilidade de serviços significativamente aprimorada, disseram as agências estatais.

As diretrizes também pedem que as instituições financeiras forneçam planos de solução financeira para empresas gravemente afetadas por fatores externos e prometam apoio às empresas de mineração para estabilizarem o fornecimento e os preços das commodities.

Nos últimos anos, a China tem direcionado mais crédito bancário para o setor manufatureiro, desviando os recursos do mercado imobiliário, que está sobrecarregado de dívidas.