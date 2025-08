Caterpillar lucra US$ 2,18 bilhões, menos que o esperado, com impacto de tarifas

A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,18 bilhões no segundo trimestre de 2025, abaixo do ganho de US$ 2,68 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. Com ajustes, a fabricante norte-americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 4,72 no período, aquém da previsão de US$ 4,89 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Caterpillar sofreu queda anual de 1% no trimestre, a US$ 16,6 bilhões, mas veio acima do consenso da FactSet, de US$ 16,3 bilhões.

A Caterpillar afirma que o lucro operacional do segundo trimestre de 2025 foi de US$ 2,86 bilhões, 18% menor do que os US$ 3,48 bilhões apurados no mesmo período de 2024, atribuindo a queda "principalmente a custos de fabricação desfavoráveis", que refletiram em grande parte o impacto de tarifas mais altas".

A empresa afirmou que espera que as vendas do terceiro trimestre "cresçam moderadamente" na comparação anual. Para 2025, a empresa agora projeta vendas "ligeiramente superiores" às do ano passado. O guidance anterior era de vendas "praticamente estáveis".

No documento, no entanto, a companhia destaca que os resultados divulgados podem diferir dos descritos nas declarações prospectivas por conta das condições econômicas globais e regionais; mudanças nos preços das commodities; políticas monetárias ou fiscais do governo; riscos políticos e econômicos, instabilidade comercial; e políticas de comércio internacional e seu impacto na demanda pelos produtos da empresa, "incluindo a imposição de novas tarifas ou mudanças nas tarifas existentes".

*Com informações da Dow Jones Newswires