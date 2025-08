Carlos passa mal e é atendido em hospital após prisão de Bolsonaro

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) passou mal após ser informado da prisão domiciliar de seu pai, Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a assessoria do vereador, ele foi atendido na noite desta segunda-feira, 4, em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Como mostrou mais cedo o Estadão/Broadcast, o vereador mantém em seu perfil no X (antigo Twitter) foto do seu pai discursando via telefone para manifestantes bolsonaristas que se reuniram na praia de Copacabana no domingo, 3. A postagem foi citada pelo ministro do STF, na decisão que comunicou a prisão domiciliar do ex-presidente.

Moraes concluiu que Bolsonaro violou a medida cautelar que o proibia de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros, ao participar remotamente de manifestações contra o STF no último fim de semana. O ex-presidente discursou em Copacabana pelo celular do filho Flávio Bolsonaro e teve a imagem pelo celular exibida também em São Paulo pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), além da postagem de Carlos Bolsonaro.