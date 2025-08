Brasil terá o melhor sistema tributário do mundo, afirma Haddad

Estados Unidos

A fala do ministro da Fazenda faz referência à interferência do governo dos Estados Unidos na política interna do Brasil, bem como no Supremo Tribunal Federal (STF). No mês passado, o presidente Donald Trump anunciou tarifas mais altas para produtos importados do Brasil como retaliação pelo processo de tentativa de golpe de Estado ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro responde na Justiça.

Na prática, as tarifas de 50% para vários produtos brasileiros inviabilizam a comercialização desses produtos com os Estados Unidos.

Parcerias e apoio

O presidente da Fiesp, Josué Gomes, também defendeu um ambiente com carga tributária melhor distribuída e equânime. "O que fazer diante de uma agressão tão injusta?", questionou.

Ele defendeu que o Brasil desenvolva parcerias estratégicas "com todos os cantos do planeta". Defendeu, ainda, mais investimentos no país. "Inclusive das empresas norte-americanas, que sempre investiram no Brasil", complementou.

Representando o consórcio de governadores do Nordeste, Rafael Fonteles, do Piauí, manifestou apoio ao governo federal na implementação de medidas para mitigar o tarifaço. Em especial, com relação aos seus efeitos para o nível de emprego no país.

"Precisaremos de ações emergenciais para apoiar os exportadores", disse ele ao defender a disponibilização crédito para os setores mais afetados; bem como compras governamentais ", disse.

"Acho que esse é o caminho, inclusive afastando (essas ações) do ajuste fiscal", acrescentou.

Fonteles sugeriu, ainda, que o Brasil diminua a dependência do mercado norte-americano. Ele pediu atenção especial aos produtores de frutas, pescado, açúcar e minério do Nordeste.