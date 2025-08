Bolsas da Europa fecham perto da estabilidade, com balanços da região em destaque

As bolsas da Europa fecharam perto da estabilidade nesta terça-feira, 5, em sessão marcada pela divulgação de balanços. Além dos resultados das empresas, a semana conta ainda com a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira. A terça teve ainda a divulgação de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,15%, a 541,40 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,16%, a 9.142,73 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,42%, a 23.857,19 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 0,16%, a 7.621,04 pontos. Cotações são preliminares.

Em Londres, a BP subiu 2,81%, após divulgar lucro maior do que o esperado e anunciar nova recompra de ações no valor de US$ 750 milhões. Na segunda-feira, a empresa também anunciou uma grande descoberta de petróleo e gás na costa brasileira.

A Diageo saltou 4,90%, após a maior fabricante de bebidas destiladas do mundo prever que as vendas no ano fiscal de 2026 ficarão estáveis, apesar do impacto da política tarifária dos EUA, e ampliar sua meta de redução de custos.

Ainda na capital britânica, a Smith & Nephew subiu 14,88%, depois que a companhia de equipamentos médicos anunciou uma recompra de ações de US$ 500 milhões e resultados acima do esperado.

Em Frankfurt, o fabricante alemão de semicondutores Infineon teve ganho de 4,83%, depois de melhorar seu guidance. Seguindo balanço negativo na semana passada, a Novo Nordisk continua pressionada, recuando 2,27% em Copenhague. As recomendações de "compra" da empresa agora são menos da metade, segundo a Bloomberg.

O último a atualizar sua opinião foi o UBS, que alterou sua recomendação de "comprar" para "manter" hoje, uma medida que foi acompanhada por um corte drástico em seu preço-alvo de 600 para 340 coroas dinamarquesas.

No noticiário macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro subiu para 51 em julho, mas ficou abaixo da estimativa inicial. Os da Alemanha e do Reino Unido, por outro lado, foram revisados para cima.

Na quinta-feira,o Deutsche Bank espera que o BoE realize seu quinto corte de juros do ciclo de flexibilização, levando a taxa a 4%. Com o primeiro corte ocorrendo em agosto de 2024, o atual ciclo de flexibilização marca o terceiro mais longo do período pós-guerra, aponta o banco. "E se nossas projeções estiverem corretas, o atual ciclo está prestes a se tornar o mais longo já registrado no país, com nosso cenário-base incluindo mais três cortes de juros até fevereiro de 2026", destaca.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,11%, a 40.743,52 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 0,15%, a 14.407,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,25%, a 7.710,15 pontos.