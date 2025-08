BC diz que tarifa dos EUA gera impactos setoriais relevantes e efeito agregado incerto, mostra ata

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central afirmou que acompanha com atenção os impactos da tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e focará nos mecanismos de transmissão do cenário externo sobre a inflação local, mostrou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

“A elevação por parte dos Estados Unidos das tarifas comerciais para o Brasil tem impactos setoriais relevantes e impactos agregados ainda incertos a depender de como se encaminharão os próximos passos da negociação e a percepção de risco inerente ao processo”, disse o BC no documento.

Na semana passada, o BC decidiu interromper o ciclo de alta nos juros básicos ao manter a Selic em 15% ao ano e ressaltou que antecipa uma manutenção da taxa por período bastante prolongado, também pregando cautela diante de incertezas geradas pela tarifa dos EUA sobre produtos brasileiros.

(Por Bernardo Caram)