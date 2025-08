BB Seguridade vê sinistralidade estável em seguro agrícola

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade está vendo o índice de sinistralidade da operação de seguro agrícola estável e não antecipa fortes alterações no segundo semestre, afirmou o diretor financeiro, Rafael Sperendio, nesta terça-feira.

"No segundo semestre, não esperamos grandes mudanças na sinistralidade do seguro agrícola", afirmou o executivo durante conferência com analistas sobre os resultados da companhia de seguros e previdência controlada pelo Banco do Brasil.

Segundo o executivo, a BB Seguridade vai trabalhar preço do seguro agrícola de maneira "um pouco mais agressiva" nos próximos meses, mas "com cautela", diante das incertezas climáticas. Apesar disso, ele mencionou que por ora o segmento não espera efeitos climáticos La Niña ou El Niño.

"Hoje, quando avaliamos as projeções de clima, temos mais conforto para trabalhar desta forma", afirmou.

Questionado sobre retorno aos investidores, Sperendio afirmou que "dá para se esperar um índice (de payout) maior no segundo semestre" ante a primeira metade do ano, quando o percentual foi de 90% do lucro.

