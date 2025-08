Bando especializado em roubo a residências é preso no Morumbi

Três homens foragidos da Justiça foram presos domingo, 3, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Eles estavam em um carro onde havia equipamentos que, segundo a Polícia Militar, seriam usados em roubos a residências, um dos crimes pelos quais já haviam sido condenados.

Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina, policiais desconfiaram de um carro que trafegava em alta velocidade. Os agentes ordenaram que o veículo parasse, mas o motorista tentou fugir e acabou batendo em outro veículo.

O carro foi cercado pelos PMs e dentro dele havia quatro homens - três deles com mandados de prisão pelos crimes de latrocínio, roubo, tráfico de drogas, cárcere privado e lesão corporal. O quarto integrante não tinha antecedentes criminais e foi liberado. As identidades dos homens presos não foram divulgadas, o que impediu que a reportagem localizasse as defesas dos suspeitos.

Dentro do carro havia um revólver, munições, um simulacro de pistola, placas clonadas, controles de portões automáticos,

luvas, chaves de fenda, fita adesiva e um pé de cabra. O veículo está envolvido em uma denúncia de estelionato. A arma apreendida havia sido roubada durante um assalto a uma casa em Pinheiros, na zona oeste.

Morumbi é líder em roubo de residências

Conforme mostrou reportagem do Estadão, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1° trimestre deste ano, segundo estatísticas da Secretaria da Segurança. O bairro está entre os principais alvos desde 2022.

O grande número de imóveis de alto padrão associado à baixa circulação de pessoas nas ruas em alguns períodos do dia e da noite favorecem a ação das quadrilhas. Foram 9 casos de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo período de 2024, quando a região já figurava no topo da lista.