Atividade de serviços dos EUA fica estável em julho, mostra ISM

Por Dan Burns

(Reuters) - A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos ficou inesperadamente estagnada em julho, com pouca mudança nas encomendas e enfraquecimento do emprego, mesmo com o maior avanço dos custos de insumos em quase três anos.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta terça-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) não manufatureiro caiu de 50,8 em junho para 50,1 no mês passado.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI de serviços subiria para 51,5. Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia.

Economistas afirmam que as empresas continuam a ter dificuldades para digerir as tarifas agressivas que o presidente dos EUA, Donald Trump, está impondo aos produtos importados do exterior. Na semana passada, Trump, antes do prazo autoimposto de 1º de agosto, emitiu uma série de avisos informando dezenas de parceiros comerciais sobre os impostos de importação mais altos a serem impostos sobre suas exportações para os EUA.

A medida de novos negócios da pesquisa do ISM caiu para 50,3 no mês passado, de 51,3 em junho, com os pedidos de exportação caindo novamente em contração pela quarta vez em cinco meses.

A medida de emprego no setor de serviços caiu para 46,4, o nível mais baixo desde março, de 47,2 em junho, contraindo em quatro dos últimos cinco meses. A leitura seguiu-se à divulgação, na semana passada, do relatório surpreendentemente fraco do Departamento do Trabalho sobre o emprego nos EUA.

As pressões dos preços, enquanto isso, continuam a aumentar. O índice de preços pagos na pesquisa subiu para 69,9, o nível mais alto desde outubro de 2022, de 67,5 em junho.

Até agora, a inflação permaneceu moderada porque as empresas têm vendido mercadorias acumuladas antes da entrada em vigor das tarifas de importação, mas dados da semana passada mostraram que os preços de algumas categorias de bens começaram a subir rapidamente. A inflação mais benigna do setor de serviços ajudou a manter a inflação geral sob controle, mas os dados do ISM colocam em dúvida se essa tendência continuará ou se aumentará ainda mais as preocupações sobre o surgimento da estagflação.

Na semana passada, o Federal Reserve deixou sua taxa de juros de referência inalterada na faixa de 4,25% a 4,50%, já que a maioria das autoridades considerou a inflação como o maior risco a ser evitado.

(Reportagem de Dan Burns)