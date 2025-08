Aneel aprova alta média de 15,53% nas tarifas dos consumidores da EDP Espírito Santo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 5, a revisão tarifária periódica de 2025 da EDP Espírito Santo, com alta média de 15,53% para todos os consumidores atendidos pela concessionária. O novo patamar valerá a partir de quinta-feira, dia 7.

Na classificação por grupos de consumidores, haverá aumento médio de 17,85% na tarifa para os consumidores em alta tensão, como grandes indústrias. Já os consumidores em baixa tensão ficarão com as tarifas elevadas em 14,72%. Esse segundo grupo considera consumidores residenciais, rurais, iluminação pública, etc.

Houve ampliação de custos em todos os principais componentes que impactam o balanço, incluindo encargos setoriais, transporte, compra de energia, custo de distribuição e componentes financeiros.

A Aneel vem manifestando preocupação com o crescimento dos encargos setoriais, que impactam a tarifa. No caso da EDP houve alta de 33,71% nesses encargos, conforme o balanço da revisão tarifária. O item de maior impacto nesse grupo foi a "CDE-GD", parcela da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) destinada a subsidiar a Geração Distribuída (GD). Neste item, houve aumento de 200%.

A EDP Espírito Santo atende 70 municípios no estado do Espírito Santo, com 1,7 milhão de unidades consumidoras. A receita anual é de R$ 5,243 bilhões. A distribuidora foi a primeira a passar neste ano pelo processo de renovação contratual, por 30 anos, após cumprir os critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento e da gestão econômico-financeira.