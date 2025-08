Alguns membros do Banco do Japão viram espaço para aumentar juros se atrito comercial diminuir, mostram atas de junho

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Autoridades do Banco do Japão viram espaço para retomar os aumentos das taxas de juros uma vez que o atrito comercial causado pelas tarifas dos Estados Unidos diminuísse, mostraram as atas da reunião de junho do banco, um sinal de que o recente acordo comercial de Tóquio com Washington eliminou um obstáculo importante para mais aumentos.

Na reunião de junho, muitos membros disseram que o banco central deve manter as taxas de juros estáveis devido aos riscos de queda das tarifas dos EUA para a economia, segundo a ata divulgada nesta terça-feira.

Mas eles também viram a inflação ultrapassar as expectativas, com alguns alertando que os recentes aumentos nos custos dos alimentos poderiam afetar as percepções do público sobre a inflação futura, segundo a ata.

"Dadas as grandes incertezas, o Banco do Japão provavelmente interromperá os aumentos dos juros por enquanto. Mas ele também deve responder de forma flexível e ágil e retornar à fase de aumento dos juros, dependendo da evolução da política dos EUA", disse um membro.

Outro membro disse que o Banco do Japão pode precisar aumentar as taxas de forma decisiva, mesmo quando a incerteza permanecer alta, dado o fato de que a inflação permaneceu mais alta do que o esperado.

"Como os salários foram sólidos e os preços foram ligeiramente mais altos do que o esperado, o Banco provavelmente se afastaria da atual abordagem de esperar para ver e consideraria retomar os aumentos dos juros, se os atritos comerciais diminuíssem", disseram alguns membros.

Os comentários destacam a atenção crescente do conselho em relação aos riscos de alta da inflação, o que levou o Banco do Japão a sinalizar sua disposição de continuar aumentando os juros, mesmo com as tarifas dos EUA obscurecendo as perspectivas econômicas.

Na reunião de 16 e 17 de junho, o Banco do Japão manteve as taxas de juros estáveis em 0,5% e decidiu desacelerar o ritmo de redução de seu balanço patrimonial no próximo ano, sinalizando sua preferência por agir com cautela ao remover os remanescentes de seu estímulo maciço.

O impacto das tarifas dos EUA foi o foco do debate na reunião de junho, que foi realizada antes de o Japão fechar um acordo comercial com os EUA em julho e obter cortes nas pesadas tarifas.

Embora um membro tenha advertido que levaria algum tempo para avaliar o impacto das tarifas dos EUA sobre os lucros das empresas, alguns disseram que o impacto sobre o crescimento decorrente da taxa mais alta poderia ser menor do que o inicialmente esperado, conforme demonstraram as atas da reunião de junho.

As empresas japonesas parecem ter abandonado sua visão de longa data de que os salários e os preços devem ser mantidos baixos, disse um membro, acrescentando que o foco seria saber se as empresas continuariam a aumentar os salários mesmo que seus lucros fossem reduzidos pelas tarifas dos EUA.

"Estou prestando atenção ao fato de que estamos vendo o surgimento de uma inflação interna, como visto no aumento dos salários impulsionado pela escassez de mão de obra", disse outro membro.

Ao decidir sobre o plano de redução dos títulos para o próximo ano, alguns membros do conselho também consideraram necessário examinar o tamanho desejável do balanço patrimonial do Banco do Japão no longo prazo, segundo a ata.

Enquanto um membro disse que era desejável que a autoridade monetária japonesa eventualmente reduzisse a compra mensal de títulos para zero, outro disse que um corte para cerca de 1 trilhão de ienes (US$6,8 bilhões) seria suficiente, segundo a ata.

O banco central japonês está atualmente reduzindo a compra de títulos para que as compras mensais diminuam para cerca de 3 trilhões de ienes até março de 2026.

(Reportagem de Leika Kihara)