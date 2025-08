Alcolumbre e Motta pedem bom senso e chamam líderes para retomar sessões

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chamou uma reunião de líderes para forçar a retomada dos trabalhos legislativos após a volta do recesso. A oposição ocupou as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado e impediu a abertura das sessões. Hugo Motta (Republicanos-PB) vai fazer o mesmo na Câmara.

O que aconteceu

Alcolumbre afirmou que o Congresso tem a obrigação de apreciar projetos que são essenciais ao povo brasileiro. A manifestação do presidente do Senado aconteceu no final da tarde de hoje, depois de um dia inteiro de manifestação nos plenários das Casas.

Chefe do Congresso pediu "serenidade" e "bom senso". Ele ainda chamou a atitude da oposição de "exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos".

Alcolumbre cobrou dever com votações. "O Parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro", escreveu o senador. Na pauta do Congresso, há a isenção do Imposto de Renda a quem receba até R$ 5.000 mensais, por exemplo.

Motta disse que "acompanha a situação desde as primeiras horas do dia". "Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento."

Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), silenciaram sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A avaliação de aliados é que ambos não vão comprar uma briga com o STF por conta de Bolsonaro.

Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente em sessões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Davi Alcolumbre, presidente do Congresso

A oposição ocupou as cadeiras da Mesa, que coordena os trabalhos do plenário. Eles colocaram esparadrapos na boca e não deixaram que a sessão fosse aberta. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não chegou a Brasília, mas mudou de planos ao ver a temperatura no plenário esquentar.

Oposição ocupou a Mesa Diretora e impede o início da sessão ordinária agendada para hoje. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse ao UOL que os deputados seguirão com a manifestação até que o Motta e Alcolumbre conversem com os parlamentares sobre colocar em votação o projeto da anistia e avançar com pautas contra o STF (Supremo Tribunal Federal).

No Senado, a estratégia também foi usada. Senadores da oposição se uniram para ocupar a Mesa Diretora e barrar que Humberto Costa (PT-SE), segundo vice-presidente da Casa, abrisse os trabalhos. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) ainda não chegou a Brasília, após a morte de um familiar no Amapá.

Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Camara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida… -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) August 5, 2025

Motta muda de planos

Motta faltou ao trabalho na Câmara no retorno dos trabalhos legislativos. O presidente da Casa visitou obras de um complexo de saúde em Patos, sua cidade natal, ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Depois, o chefe da Casa tinha outra agenda na capital, João Pessoa. Amanhã, o republicano tinha compromissos previstos no Ceará, mas cancelou para estar em Brasília.

Presidente da Casa ligou para alguns líderes para medir a temperatura da Casa após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lideranças com quem Motta conversou aconselharam o deputado a retornar para Brasília. O chefe da Casa deve chegar à capital federal à noite, mas não há previsão de ir à Câmara dos Deputados.

Centrão quer avançar com a pauta econômica. Apesar da pressão da oposição, lideranças de partidos de centro afirmam que a prioridade são os projetos econômicos, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta foi aprovada na comissão especial antes do recesso parlamentar e está prevista para ser votada no plenário na próxima semana. Ela tem de passar até setembro para que valha para a declaração do IR do ano que vem.

Governistas dizem que oposição 'sequestrou' Câmara

Mais cedo, parlamentares de esquerda classificaram a ação como "chantagem com o país". "Aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da Presidência e impedem os trabalhos de serem continuados", afirmou a deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

Os deputados afirmam que a oposição quer colocar interesses da família Bolsonaro acima do povo brasileiro. Os deputados bolsonaristas colocaram esparadrapos na boca e não deixaram que a sessão fosse aberta. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), está fora de Brasília e não se pronunciou até o momento.

Para a base do governo, atitude da oposição é "continuidade" do 8 de Janeiro. "Eles continuam com a mesma linha de atacar todas as instituições, de fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara do Bolsonaro", afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Faria (PT-RJ).

'Guerra total'

Os bolsonaristas prometeram usar todas as armas para impedir o funcionamento do Congresso. A expectativa é que a mesma forma de protesto, ocupar as cadeiras da Mesa e colocar esparadrapo na boca, seja usada no Senado.

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) disse que agora é "guerra total". O deputado justificou que houve uma escalada por parte de Alexandre de Moraes ao decretar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Um dia depois dessa decisão, ele disse que a postura será respondida com atitudes contundentes por parte da direita.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu a votação de três medidas. Uma delas representa encerrar o processo no STF contra Jair Bolsonaro.

Impeachment de Alexandre de Moraes;

Fim do foro privilegiado;

Anistia;

O PL tem até uma estratégia para votar a anistia. O partido ocupa a vice-presidência da Câmara com Altineu Cortês (RJ) e o deputado afirmou que colocará a anistia na pauta caso assuma a "presidência plena".

Isto acontece se o presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), sair do país. A assessoria de Motta foi procurada e não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestação.