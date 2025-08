Aegea amplia atuação no Pará e vence sozinha bloco C de saneamento

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - A Aegea aumentou sua presença no Pará nesta terça-feira ao vencer sozinha a segunda tentativa de leilão do bloco C de ativos de saneamento no Estado, ofertando praticamente o valor mínimo de outorga previsto no edital.

A Aegea ofertou lance de R$400,6 milhões ante um mínimo de R$400 milhões.

O leilão foi realizado depois que o governo paraense tentou vender o bloco em abril, mas o lote acabou sendo excluído da disputa na ocasião por falta de interessados. Diferente da primeira tentativa, no certame desta terça-feira, o governo estadual dividiu a outorga em parcelas a serem pagas ao longo de 20 anos, segundo dados do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do governo federal.

O bloco C envolve 27 cidades - que reúnem uma população de cerca de 800 mil pessoas - e requer investimentos de R$3,6 bilhões. O contrato tem prazo de 40 anos, mas a obrigação do grupo vencedor é ampliar o acesso à água para 99% da população da região até 2033 e elevar o índice de atendimento por redes de esgoto a 90% até 2039. Além disso, o grupo terá que reduzir as perdas de água.

No leilão de abril, a Aegea, uma investida da Itaúsa, também saiu vencedora, obtendo contratos de todos os três blocos ofertados e ofertando um ágio de 12% sobre o principal deles, que tinha outorga mínima de R$1 bilhão.

O Pará, que está assentado sobre a maior bacia hidrográfica do mundo, tem uma cobertura de serviços de tratamento de esgoto de apenas 8,5%, um dos piores índices do país. Na capital, Belém, que segue sendo sede da conferência sobre mudanças climáticas COP30, em novembro deste ano, a cobertura da rede de coleta e tratamento de esgoto não passa de 15%, segundo dados do BNDES.