Ações europeias sobem por otimismo com balanços e esperanças de corte de juros dos EUA

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas por balanços corporativos melhores do que o esperado e pelo otimismo renovado de que o Federal Reserve poderá cortar a taxa básica de juros no próximo mês.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 541,40 pontos, com a maioria das bolsas regionais também negociadas no território positivo.

A temporada de balanços, em pleno andamento, ofereceu algum alívio a investidores preocupados com o impacto da incerteza comercial sobre o desempenho das empresas.

A Diageo ganhou 4,9% depois que a maior fabricante de bebidas alcoólicas do mundo previu vendas estáveis em 2026, apesar das tarifas dos Estados Unidos, e aumentou sua meta de redução de custos.

A ação impulsionou o setor de alimentos e bebidas em 1,2%, tornando-o o de melhor desempenho do dia.

"O mercado aprendeu a se ajustar muito bem à realidade das tarifas", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

Esta temporada de balanços é a primeira a revelar o impacto sobre a saúde corporativa da guerra comercial alimentada por tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump. Após o acordo comercial entre a União Europeia e os EUA, analistas aumentaram suas estimativas de crescimento dos lucros do segundo trimestre.

Também melhoraram o humor global as expectativas de que o Federal Reserve reduzirá os juros mais rapidamente do que o esperado anteriormente, após dados de empregos dos EUA mais brandos na semana passada.

O setor de bancos, que é mais sensível a juros, recuou 0,3%, acompanhando a queda dos rendimentos da zona do euro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,16%, a 9.142,73 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,37%, a 23.846,07 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,14%, a 7.621,04 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,11%, a 40.743,52 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,15%, a 14.407,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,25%, a 7.710,15 pontos.