Ações da China ampliam ganhos com impulso de dados sobre serviços

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, recuperando-se de perdas acentuadas na semana passada, com o impulso de uma pesquisa do setor privado que mostrou forte recuperação na atividade de serviços da China em julho.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,96%, atingindo o nível mais alto desde janeiro de 2022. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,8%, enquanto índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%.

O PMI de serviços da S&P Global para a China subiu de 50,6 em junho para 52,6 em julho, marcando a expansão mais rápida desde maio de 2024, impulsionado por uma demanda mais forte e um aumento nos novos pedidos de exportação.

O PMI da S&P é considerado uma leitura melhor das tendências entre as empresas menores e voltadas para a exportação.

Os dados sugerem que a atividade do setor de serviços acelerou o ritmo em julho, disseram analistas do Goldman Sachs em uma nota, mas a divergência significativa entre o PMI oficial de serviços, que caiu em julho, e o da S&P implica uma "variação substancial entre os sub-setores de serviços".

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,64%, a 40.549 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,68%, a 24.902 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,96%, a 3.617 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,80%, a 4.103 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,60%, a 3.198 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,20%, a 23.660 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,27%, a 4.208 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,23%, a 8.770 pontos.