7 atitudes que ajudam a prevenir Alzheimer e outras demências

A demência não é uma doença única, mas sim um conjunto de síndromes neurodegenerativas que têm algo em comum: comprometem, de forma progressiva, a capacidade de lembrar, resolver problemas e realizar tarefas do dia a dia.

A mais conhecida —e temida— é o Alzheimer. Mas há outras, como a demência frontotemporal, que altera o comportamento, e a demência com corpos de Lewy, famosa por causar flutuações abruptas na cognição ao longo do dia.

O risco de desenvolver essas doenças cresce com a idade, mas pode dar as caras já na meia-idade. A boa notícia: dá para reduzir essa probabilidade com algumas atitudes diárias.

Abaixo, você confere sete estratégias apoiadas pela ciência para manter o cérebro saudável e ativo, reduzindo o risco de demência sem depender de uma fórmula mágica. E o melhor: você pode começar agora.

1. Mantenha pressão e colesterol sob controle

Níveis elevados de colesterol estão associados ao acúmulo de proteínas beta-amiloide, aquelas que se depositam no cérebro de pacientes com Alzheimer. O mesmo vale para a pressão alta: estudos com camundongos hipertensos mostraram que eles apresentaram perda de memória e alterações cerebrais características da fase inicial da doença. A boa e velha prevenção cardiovascular —feita com alimentação saudável, exercícios e controle de estresse — também protege o cérebro.

2. Cuide da ansiedade antes que ela vire um gatilho

A ansiedade crônica pode ser mais do que um incômodo mental. Há evidências de que ela antecipa os sintomas do Alzheimer, sendo, na prática, um sinal precoce da doença. Isso ocorre porque os transtornos de humor estão ligados ao aumento de beta-amiloide —o mesmo peptídeo que destrói conexões neuronais. Tratar a ansiedade não é apenas bom para o presente, mas também para a longevidade da mente.

3. Modere o álcool

O abuso de álcool não só aumenta o risco de câncer e doenças hepáticas como também encurta a vida útil das suas sinapses. Um estudo com mais de um milhão de pessoas publicado no The Lancet Public Health concluiu que 57% dos casos de demência precoce (antes dos 65 anos) estavam relacionados ao consumo crônico de bebidas alcoólicas. O efeito é cumulativo, e as lesões são permanentes.

4. Manter a mente ativa: aprenda algo novo

Palavras cruzadas e sudoku são um ótimo ponto de partida, mas não se engane: o cérebro precisa de desafio constante. Uma mente ativa é uma mente resiliente. O segredo está em sair da zona de conforto e enfrentar aprendizados reais —seja uma nova língua, um instrumento musical ou uma habilidade manual. Acomodação mental é veneno para o cérebro.

5. Cultive amizades e mantenha conexões sociais

Estar sozinho faz mal, tanto para o coração como para o cérebro. A solidão crônica está ligada ao aumento dos níveis de estresse, inflamações, doenças cardíacas, depressão e, claro, demência. Em contrapartida, relações sociais positivas ajudam a preservar a memória e retardam o declínio cognitivo. A ciência já sugere que manter conversas, vínculos e afetos funciona como uma ginástica emocional e cerebral.

6. Durma (bem)

Não adianta dormir muito e mal, nem pouco e em horários aleatórios. O sono profundo e regular está diretamente ligado à limpeza natural do cérebro — inclusive da temida beta-amiloide. Dormir pouco ou mal favorece o acúmulo dessas proteínas, acelerando o processo neurodegenerativo. Insônia crônica, apneia ou noites maldormidas são alertas que precisam de atenção.

7. Mexa-se

Exercício físico é o melhor antioxidante que o cérebro pode receber. A falta de atividade física acelera a degeneração de fibras nervosas vitais. Correr, caminhar, nadar, dançar ou andar de bicicleta valem muito. O importante é manter o corpo em movimento.

O Alzheimer ainda não tem cura, mas está longe de ser um destino inevitável. As escolhas que você faz agora —no prato, no sofá, na cama e nas conversas— constroem a rede que vai manter seu cérebro funcionando lá na frente.

