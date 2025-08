Zoológico causa polêmica ao pedir doações de pets para alimentar predadores

Um zoológico na Dinamarca provocou polêmica e recebeu críticas após pedir a doação de animais de estimação para servirem de alimentos aos seus predadores.

O que aconteceu

O zoológico de Aalborg pediu para que a população sacrifique seus animais domésticos para alimentar os predadores enjaulados. Em postagem no Facebook, a administração do zoológico disse ter "a responsabilidade de imitar a cadeia alimentar natural dos animais" mantidos no espaço, que se alimentam principalmente de bichos de pequeno porte.

Zoológico pediu doações de animais como galinhas, coelho e porquinhos-da-índia, e garantiu que os bichos serão "sacrificados com cuidados". "Esses animais pequenos constituem uma parte importante da dieta dos nossos predadores, especialmente o lince europeu, que precisa de presas inteiras que se assemelhem ao que ele caçaria naturalmente na natureza".

Administração do espaço afirma que todos os restos mortais dos animais sacrificados serão aproveitados. "Se você tem algum animal saudável que precisa ser sacrificado por diversos motivos, sinta-se à vontade para doá-los para nós. Nada será desperdiçado e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores".

Nos comentários da postagem, o público criticou a proposta do zoológico, considerada "desrespeitosa e perversa". "Mentalidade profundamente perversa e degradante", afirmou um internauta. "O quão perturbado vocês são para pedir uma coisa dessas?", escreveu outro. "Isso é uma piada, só pode", afirmou um terceiro.

A administração do zoológico Aalborg não se manifestou sobre as críticas. O espaço, no entanto, manteve a publicação com o pedido e ainda aceita doações de animais pequenos para o sacrifício alimentar de seus predadores.