Wall Street sobe após liquidação na sessão anterior

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta segunda-feira, recuperando as perdas da sessão anterior conforme as expectativas de cortes mais profundos nos juros pelo Federal Reserve aumentaram na esteira de um relatório de empregos inesperadamente fraco.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,69%, para 43.889,80 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,78%, para 6.286,21 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,99%, para 20.855,25 pontos.

Um relatório desanimador sobre empregos nos Estados Unidos afetou o S&P 500 na sexta-feira, levando o índice à sua maior queda intradiária em mais de dois meses, enquanto as revisões para baixo para maio e junho agravaram o golpe.

Os dados não apenas desencadearam vendas no mercado, mas também forçaram uma reformulação drástica da trajetória para os juros do Fed.

Os operadores, que estavam inclinados a outra pausa em setembro, agora veem 85% de chance de um corte nos juros, já que os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho se acumulam.

Até o final do ano, os mercados esperam pelo menos dois cortes de 0,25 ponto percentual - uma perspectiva que acabou ajudando a estabilizar Wall Street. O Índice de Volatilidade CBOE, o chamado medidor de medo de Wall Street, caiu para 18,45 pontos, depois de subir para uma máxima de mais de um mês na sexta-feira.

Os investidores também avaliavam a inesperada renúncia da diretora do Fed Adriana Kugler, que pode abrir a porta para que o presidente Donald Trump coloque sua marca na liderança do banco central mais cedo do que o esperado.

Trump, um crítico veemente da política monetária do Fed, ameaçou repetidamente destituir o presidente Jerome Powell.