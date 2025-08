Vieira diz que soberania não é 'moeda de troca': 'Exigências inaceitáveis'

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou hoje que a soberania nacional não é moeda de troca e criticou, sem citar nomes, os "ataques orquestrados" feito ao Brasil em "conluio com forças estrangeiras".

O que aconteceu

Constituição não está e nunca estará em "qualquer mesa de negociação", disse Vieira. "Nossa soberania não é moeda de troca diante de exigências inaceitáveis."

Vieira citou que os "ataques orquestrados" têm a democracia brasileira como "alvo". "Tenho enorme orgulho e sentido de responsabilidade na atual tarefa de liderar o Itamaraty na defesa da soberania brasileira de ataques orquestrados por brasileiros em conluio com forças estrangeiras", declarou ele, em sessão solene em celebração aos 80 anos de fundação do Instituto Rio Branco.

Sociedade e as instituições impediram uma tentativa de golpe militar, segundo o ministro. Vieira disse que os responsáveis "estão hoje no banco dos réus em processos transparentes, transmitidos pela TV em tempo real, com direito a ampla defesa e com pleno respeito ao devido processo legal."

Convivência democrática no Brasil já resolveu "pacificamente" crises políticas internas, afirma Vieira. "O Brasil é uma democracia que vive o mais longo período de vigência, de liberdades civis e políticas da sua história republicana. São 40 anos de convivência democrática ininterrupta, na qual o país resolveu, pacificamente, crises políticas e avançou significativamente no combate à inflação, modernização econômica e no enfrentamento de desigualdades sociais e regionais que marcam nossa história."

Negociação comercial

O governo brasileiro reitera disposição para negociar as tarifas. O argumento é que a sobretaxa é um jogo de perde-perde. Ao mesmo tempo que atinge as exportações brasileiras, o consumidor americano vai pagar mais caro por produtos como café e carne.

O Planalto avalia que uma nova etapa começou nesta semana e houve indicação de abertura ao diálogo. A leitura está baseada nos Estados Unidos deixarem 694 produtos fora tarifaço. Outro fato foi o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos entrar em contato com o Ministério da Fazenda, como revelou Fernando Haddad na semana passada.

O plano de trabalho é aumentar a lista de mercadorias livres do tarifaço. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil informou que os americanos isentaram da sobretaxa 43,4% das mercadorias exportadas pelo Brasil. Produtos importantes na relação comercial, como café e carnes, estão entre as prioridades das negociações para aumentar este percentual.

Soberania é inegociável

Lula quer negociar, mas não aceita interferência no Poder Judiciário. Essa posição é uma resposta a Donald Trump, que colocou o fim do processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como condição para suspender o tarifaço.

O governo brasileiro considera a demanda uma afronta à soberania nacional. O entendimento é que não é aceitável um país determinar como outra nação deve aplicar a Justiça e orientar quais são as sentenças a serem proferidas.

Havia disposição de Lula em defender Alexandre de Moraes nos tribunais americanos. O ministro do STF teve o visto dos Estados Unidos cancelado e foi incluído na Lei Magnitsky, legislação americana destinada a quem desrespeita os direitos humanos e que resulta em uma série de sanções econômicas.

Moraes declinou da ajuda. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministro declarou que, pelo menos por enquanto, não é necessário envolvimento do Estado brasileiro. A conversa ocorreu durante jantar entre ministros do STF com Lula após as sanções contra Moraes.