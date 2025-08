Vídeo não mostra filha de Barroso sendo escoltada pela polícia em aeroporto

Do UOL, no Rio

É falso que uma mulher que aparece em um vídeo sendo escoltada em um aeroporto nos Estados Unidos seja a filha do ministro do STF Luís Roberto Barroso.

A informação de que ela tenha sido deporta já foi desmentida. O deputado que postou o vídeo não quis dar mais informações sobre o conteúdo e apagou a postagem. Até o momento, não se sabe se as famílias dos ministros também foram afetadas pela revogação de vistos.

O que diz o post

Um vídeo gravado na saída de um voo dentro de um aeroporto mostra o momento em que uma mulher passa pelo guichê e há diversas pessoas com uniforme identificado de uma polícia, em inglês. O conteúdo é compartilhado com a seguinte legenda: "com escolta, filha de Barroso deixa os Estados Unidos".

Por que é falso

Bruno Zambelli (PL) não explicou a origem do vídeo. O conteúdo tem sido compartilhado com uma marca d'água com o nome do deputado estadual por São Paulo. Procurado, o parlamentar não esclareceu sobre o contexto da gravação e sugeriu que a reportagem procurasse a companhia aérea Azul. O conteúdo não está mais disponível nas redes dele, mas tem sido reproduzido por outras páginas. O vídeo havia sido publicado no Facebook do deputado com uma legenda que indicava que ele havia feito o registro: "Estou retornando ao Brasil e de repente vejo a filha de Barroso com escolta", dizia o post.

Quando o conteúdo foi publicado, desinformação sobre filha de Barroso já havia sido desmentida. O post do deputado e as repercussões em diversas páginas passaram a circular no dia 30 de julho. O UOL Confere já havia desmentido, em 22 de julho, que a filha de Barroso morasse nos Estados Unidos.

Azul não comenta o caso. O UOL Confere procurou a companhia aérea para obter mais detalhes sobre o contexto da gravação. Em resposta, a Azul disse apenas que não divulga informações de clientes.

Diversas mentiras citam filhos de Barroso. Desde que o Departamento de Estados dos EUA anunciou a revogação de visto de oito ministros do STF, incluindo o presidente da corte, passaram a circular diversos posts desinformativos com a narrativa de que a filha de Barroso foi deportada. De acordo com o STF, Luna van Brussel Barroso mora no Brasil e não foi deportada. O irmão de Luna, Bernardo van Brussel Barroso, também passou a ser alvo de conteúdo desinformativo com alegações de que teria sido deportado ou que teria se refugiado em um consulado brasileiro em Nova York. Segundo o STF, Luna e Bernardo não estão nos Estados Unidos.

As famílias dos ministros também seriam afetadas pela medida. A informação é da colunista do UOL Letícia Casado. O Departamento de Estado dos EUA, no entanto, não informou a lista completa dos alvos da sanção, como apurou a colunista Mariana Sanches.

Viralização. Um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 4.000 curtidas no Instagram.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

