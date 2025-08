UE suspenderá medidas retaliatórias contra tarifas dos EUA por 6 meses

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia suspenderá seus dois pacotes de contramedidas às tarifas dos Estados Unidos por seis meses após um acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, disse um porta-voz da Comissão nesta segunda-feira.

O acordo comercial entre a UE e os EUA deixou muitas questões em aberto, incluindo as taxas sobre bebidas alcoólicas, e o decreto de Trump na semana passada que estabelece tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos da UE não incluiu exceções, como para carros e peças automotivas.

As autoridades da UE disseram que esperam que mais decretos sejam emitidos em breve.

"A UE continua trabalhando com os EUA para finalizar uma declaração conjunta, conforme acordado em 27 de julho", disse o porta-voz em um comunicado.

"Com esses objetivos em mente, a Comissão tomará as medidas necessárias para suspender por seis meses as contramedidas da UE contra os EUA, que deveriam entrar em vigor em 7 de agosto."

As tarifas retaliatórias estavam divididas em duas partes: uma em resposta às tarifas de aço e alumínio dos EUA, e a outra às tarifas básicas e de automóveis de Trump.

(Reportagem de Julia Payne)