Trump diz que pode haver distribuição de dinheiro proveniente de receitas tarifárias

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que alguns norte-americanos podem receber algum tipo de dividendo ou distribuição de dinheiro como resultado das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA.

"Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo de nosso país, eu diria que para as pessoas de renda média e baixa, poderíamos fazer um dividendo", afirmou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One, após deixar seu clube de golfe em Nova Jersey.

(Reportagem de Patricia Zengerle)