Trump diz que elevará 'substancialmente' tarifa dos EUA à Índia por negócios com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que elevará "substancialmente" a tarifa cobrada sobre as importações da Índia, mas não especificou a alíquota que será praticada. Em publicação na Truth Social, o republicano justificou a medida com o fato de os indianos comprarem grande quantidade de petróleo da Rússia para vendê-lo no mercado aberto, com "grande lucro".

"Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa", acusou Trump.

Na semana passada, a Casa Branca havia revelado sobretaxa de 25% sobre os produtos da Índia.